La AFA gestionó un adelanto de $300 millones a San Lorenzo por derechos de televisación a través de la financiera ligada a Tapia

“Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, delante de un puñado de dirigentes de San Lorenzo. Esa reunión tuvo lugar en el predio de la AFA, en Ezeiza, la primera semana de mayo, cuando el club afrontaba una crisis política interna por la licencia del presidente Marcelo Moretti. Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de televisación.

El dato, al que accedió LA NACION, figura en un informe de tres carillas que elaboró la comisión directiva de San Lorenzo a pedido de la Comisión Fiscalizadora. Las dos partes se reunirán esta tarde en la sede del club.

“Adelanto gestionado por AFA – 08/05/2025″, arranca el documento. Y agrega: “Este movimiento (de 300 millones) no constituye un préstamo, sino una asistencia financiera de carácter transitorio dentro de los mecanismos habituales entre AFA y los clubes afiliados”. Lo cierto es que se trata del primer vínculo directo entre la AFA y la financiera de Vallejo desde que comenzó el escándalo. ¿Por qué Tapia administraba los derechos de televisación a través de Sur Finanzas? Por ahora no tiene explicación.

LA NACION consultó a representantes de la AFA sobre ese adelanto pero no dieron precisiones al respecto.

La relación entre Sur Finanzas y el club de Boedo había comenzado a mediados de 2024, cuando el propio Vallejo compartió en sus redes una foto junto a Moretti y una camiseta del Ciclón especialmente dedicada con su nombre. A partir de ese momento comenzó un “rescate financiero” millonario.

En total, según documentos que obtuvo LA NACION, el club de Boedo recibió más de $1900 millones de parte de la financiera. De ese monto, unos $1600 millones provenían de préstamos que generaban intereses millonarios. Y otros $300 millones aparecieron como un adelanto de los derecho de televisación.

Informe elaborado por autoridades de San Lorenzo

Ese desembolso comenzó a gestarse en una reunión entre Tapia y los dirigentes de San Lorenzo, cuando el club ya estaba a cargo de Julio Lopardo, un histórico dirigente que ya había sido vicepresidente en la gestión de Fernando Miele en los ’90.

El encuentro estaba previsto para el 30 de abril, pero se filtró el mail con la convocatoria de la AFA y se postergó unos días. Junto a Tapia estaban Lopardo y media docena de dirigentes. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó el titular de la AFA delante de todos. Pero no mencionó a Vallejo ni a Sur Finanzas.

Claudio Chiqui Tapia y Julio Lopardo

Unos días después, según relató un dirigente al tanto de la trama, Vallejo se comunicó con representantes del club y les avisó que tenía un adelanto de $300 millones. “El club estaba en estado crítico, sin firma de presidente por casi 20 días, no estábamos en condiciones de rechazar nada”, respondió esta misma fuente.

Ese adelanto de $300 millones correspondía a una partida de más de $1000 millones por los derechos de TV. “El resto del dinero se pagó a través de la cuenta del Supervielle, donde recibíamos todos los embargos. Vallejo se enfureció”, recuerda un dirigente.

El documento que elaboró la comisión directiva confirmó, además, que en concepto de préstamos, San Lorenzo recibió $1.640.000.000. “El costo financiero total del período asciende a $121.500.000″, sostiene el informe.