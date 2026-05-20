A qué hora juega hoy San Lorenzo vs. Santos y por dónde se puede ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Santos y San Lorenzo se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Urbano Caldeira, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Peixe llega a este compromiso en el último lugar de la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de tres empates y una derrota. Está obligado a conseguir su primera victoria en el certamen para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Viene de empatar 1 a 1 con Deportivo Recoleta, como visitante, por los goles de Fernando Galeano -DR- y Neymar Jr., quien fue convocado para disputar su quinta Copa del Mundo con Brasil.

Neymar Jr. fue convocado para jugar el Mundial 2026 con Brasil; está en duda para el partido ante San Lorenzo Manuel Cortina

El Ciclón, por su parte, lidera la clasificación general del Grupo D con seis unidades (un triunfo y tres igualdades), la misma cantidad que Deportivo Cuenca. El club argentino, sin embargo, está primero por el nuevo criterio de desempate que adoptó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico, en el que se tiene en cuenta el resultado obtenido en el o los partidos entre sí. En la última jornada empató 0 a 0 con Deportivo Cuenca.

En el partido entre ambos de la primera vuelta, por la tercera fecha, empataron 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro por los tantos de Alexis Cuello -SL- y Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa. El único cambio de San Lorenzo con respecto a ese compromiso sería el ingreso de Mahuel Barrios por Matías Reali. En Santos, en tanto, realizaría varias modificaciones: Igor Vinícius por Mayke, Adonis Frías por Luan Peres, Gustavo Henrique por Willian Arão y Álvaro Barreal por Neymar Jr.

Santos vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Miércoles 20 de mayo.

: Miércoles 20 de mayo. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Urbano Caldeira.

: Urbano Caldeira. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Santos vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.