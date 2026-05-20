Marcelo Culotta, candidato a presidente de San Lorenzo: “No puede pasar que el club tenga 63 profesionales, es inviable”

Marcelo Culotta tiene una trayectoria de dos décadas en el club: fue uno de los impulsores de la Vuelta a Boedo y miembro clave de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017. Con esa experiencia a cuestas, decidió participar en los comicios del 30 de mayo próximo, donde se pone en juego el futuro de San Lorenzo.

Luego de ocupar diversos cargos como vocal y participar en múltiples procesos electorales, en 2021 fundó la agrupación Orden y Progreso. Fue segundo en los comicios de 2023, detrás de Marcelo Moretti y se desempeñó como vocal por la minoría, cargo al que renunció en diciembre de 2025. Para esta elección, está acompañado de Juan Manuel Campos, como vicepresidente, y personas con muchos años en la política azulgrana como Hernán Etman, Ariel Dean y Guillermo Mangone.

“La campaña es corta, empezó para nosotros hace 20 días y ya fue tomando color y calor, sobre todo en estos 10 días que quedan. Somos respetuosos y procuramos que desde todas las partes siga así, que cada candidato proponga lo que crea mejor para el club”, comienza su charla con LA NACION, en la que presenta sus propuestas de campaña. “Nosotros tenemos una línea de conducta y ejes a respetar: el económico-financiero, infraestructura y talentos, y acá no hablo sólo de deportistas/futbolistas, sino de empleados y socios también. Además, nos estamos reuniendo con varias de las peñas y estamos enfocados en lo que hay que hacer si nos toca gobernar”.

Walter Perazzo (trabajaría con los juveniles), Marcelo Culotta, Guillermo Franco (sería manager del plantel profesional) y Juan Manuel Campos (candidato a vicepresidente)

En su rol de referente por la Vuelta a Boedo a lo largo de los años, Culotta cuenta qué se puede hacer con el predio actual de Avenida La Plata: “Es un tema delicado y muy sentimental para mí y para todos los sanlorencistas. Se sancionaron tres leyes, hubo un fideicomiso de 8.5 millones de dólares reunidos por la gente, sin tener el predio aún bajo la posesión del club. La primera pregunta es adónde va el dinero del estacionamiento, ya que no se informó. El mejor rédito será cuando el club y el estadio estén en Avenida La Plata. Para que eso suceda tienen que pasar otras cosas: hay que obtener los 8 mil metros cuadrados esenciales para toda la obra, hay que auditar la documentación respecto de la escritura del predio, ya que hay una hipoteca que pesa sobre 512 cocheras; San Lorenzo tiene una obligación de realizarlas, sobre el valor de construcción que tengan las mismas. Mientras eso ocurra, tendremos un fideicomiso de obra, equipo de trabajo con ingenieros, arquitectos, dedicados a la construcción de estadios. Marcaremos el camino desde el primer día en silencio, sin promesas”.

Una de las posturas que muchos socios plantean es llevar la parte social del club a Avenida La Plata y mantener el Pedro Bidegain en su lugar. Sobre esa situación se explayó el candidato: “No suelo decir antivuelta o bajoflorista pero yo voy por cada metro cuadrado del club, en donde sea, Boedo o en el Bidegain. Hay que defender todo”.

Sobre el decaimiento estructural de la Ciudad Deportiva del club, Culotta señala: “Pasa mucha gente por la Ciudad Deportiva y hay que revalorizarla, no soy sólo un defensor de Avenida La Plata, yo defiendo el patrimonio de San Lorenzo. Con todos los equipos de trabajo que actuamos como si fuéramos ya gobierno desde el 1 de junio, nos van a ver defender al club”, y agrega: “El edificio de fútbol juvenil es el mismo hace 50 años; será una de las obras principales de nuestra gestión de estos 18 meses. San Lorenzo tiene 250 frentes abiertos y muchos de esos son problemas y nosotros traemos soluciones. Esa obra es una necesidad absoluta. Hay otras sin terminar hace más de 10 años, que son del candidato del oficialismo actual, Sergio Costantino: el salón San Martín, la cancha de hockey sobre patines… Le daremos mayor y mejor infraestructura al club”, y redobla la apuesta con otro aporte para el fútbol juvenil: “La concentración debajo de la popular la vamos a intervenir y también la modificaremos, dándole al club otra infraestructura para los chicos, ya que se puede ampliar la pensión, por ejemplo, ya que quedó devastada desde la pandemia por un acuerdo con el GCBA”.

“Álvarez sigue, respetamos los contratos", afirma Culotta sobre el DT de San Lorenzo

Al hablar de la concentración histórica que tiene el Bidegain debajo de la popular local, que usaron diferentes planteles profesionales, Culotta se detiene y extiende sobre el actual estadio del club: “Hay que poner en valor al estadio, gestionándolo, y lograr que el Gobierno de la Ciudad o Nación hagan eventos allí, entre otras cosas. Tenemos un potencial ilimitado”.

Respecto a los deportes federados, Culotta confiesa que “es seguir con esa línea que planteábamos antes. Los deportes principales deberán autosustentarse y pondremos los recursos a disposición para que así sea. Sabemos cómo hacerlo, ya que lo llevamos a cabo en vóley y atletismo hasta el año pasado. Esto trae más socios y, por ende, más dinero para el club, con su respectiva rendición de cuentas”.

“Necesitamos recuperar socios y haremos una gran campaña de socios. Atraeremos a los socios que no pagan hace tiempo; haremos hincapié en la moratoria de muchos de ellos por un plan muy ambicioso que tenemos”, explica el candidato de Primero San Lorenzo, y agrega: “Son dos etapas: apuntaremos a 10 mil socios primero y luego otros 10 mil, pero precisamos infraestructura y servicios, que se lo daremos porque tenemos la capacidad para hacerlo”.

“Hay que poner en valor al estadio, gestionándolo, y lograr que el Gobierno de la Ciudad o Nación hagan eventos allí", dice Culotta @sanlorenzo

En cuanto al fútbol pero pensando en las herramientas con las que cuenta juveniles y Primera, señala: “Apuntamos a tener un predio en el Gran Buenos Aires, más allá de lo que tenemos en Ciudad Deportiva. Se hará una obra para trasladar el fútbol profesional a ese lugar. Los juveniles son el gran patrimonio del club y hay que demostrar grandeza en cada acto. No puede pasar que el club tenga 63 profesionales. Es inviable, hay chicos que no jugarán nunca y se les firmó contrato en la gestión anterior por algún negociado, que seguramente lo sabremos al entrar al club; sobre todo, la cantidad de contratos cedidos, o algún porcentaje. Eso no se puede permitir, sobre todo en un club que tiene casi 1000 millones de pesos de déficit mensual”.

La pregunta es inevitable y Culotta la responde: ¿cómo bajar esa enorme cantidad de contratos? “Reunión entre todas las partes. Guillermo Franco será manager del plantel y Walter Perazzo junto a Fernando Berón trabajarán en juveniles; sumado a los dirigentes que estarán en la estructura, definiremos caso por caso. Daremos el pase en junio o diciembre. Corremos el riesgo con jugadores asentados en Primera, como Romaña, que puede irse libre en diciembre de 2026. Renegociaremos su contrato, y también lo haremos con el resto sin dilapidar el patrimonio”.

Ante las llegadas de Franco y Perazzo más la vuelta de Berón, Culotta aclara que “hablaremos con Barrientos al asumir. Nos gustaría contar con él, pero no lo vamos a molestar ahora. Él está cumpliendo una función ad honorem en el club y nos interesaría tenerlo, pero hay que ver qué quiere hacer él. El que no sigue, si nos toca asumir, es Marcelo Romano como coordinador, desde ya”.

Sobre el entrenador, no tiene dudas: “Álvarez sigue. Respetamos los contratos. No renovaremos para después echarlo como se hizo hace poco con Ayude”.

Un tema siempre candente son las SAD, y Culotta es tajante: “Los que me conocen saben que estoy en la vereda de enfrente. Siempre me manifesté. Las SAD, bajo nuestra gestión, no tienen ningún tipo de lugar. Hay representantes de futbolistas que se manifestaron hacia ese camino, incluso dijeron que quieren ser presidentes, pero deberán buscarse otro club. Fuera de San Lorenzo que hagan lo que quieran, acá no”.

Ante una posible convocatoria de acreedores, el candidato marca que su agrupación no la tiene en cuenta hasta el momento: “Creemos que al club lo deben gestionar sus dirigentes, no un síndico o un juez. Nuestra postura es clara y gobernaremos para los socios. Nadie de afuera nos dirá lo que tenemos que hacer. Acá nos preguntamos dónde están los 50 millones de dólares por los que se vendieron jugadores en estos años. Hay que recuperar credibilidad y transparencia y de esa forma estar bien administrado”.

En cuanto a la relación con la AFA, Culotta expresó: “Tendremos la mejor relación, seguramente. San Lorenzo está bajo el ala de la Casa Madre. Defenderemos al club en todos lados”.

Y por último, deja en claro qué harán desde el primer momento: “mejorar a San Lorenzo. Tenemos casi 10 personas trabajando en secretaría, 12 en la parte contable y financiera y estaremos con el fútbol profesional. Tenemos la gente para atender los problemas y levantar al club”.