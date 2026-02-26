La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar

La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.

Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.

La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

La segunda orden de pago es del 2 de junio. En ese caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final del documento, con la leyenda “P/Real Central SRL”.

Los documentos fueron encontrados en un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en la casa del empresario Javier Faroni por la empresa TourProdEnter, que administró los ingresos de la AFA en el exterior desde diciembre de 2021.

LA NACION había revelado que otras dos sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, Malte y Recomi, hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.

El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.