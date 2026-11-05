La agenda de León XIV: la vigilia con los jóvenes en Palermo, el único acto que pidió especialmente el Papa

Entre la incesante actividad que desplegará durante su visita de tres días a la Argentina, el Papa pidió incluir especialmente un acto en la agenda: el encuentro que mantendrá con los jóvenes el martes por la noche, al pie del Monumento de los Españoles, en Palermo.

Así lo confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, al admitir que inicialmente no había sido contemplado por los organizadores. “Fue un pedido que nos hizo León XIV”, dijo el arzobispo, al referirse a la jornada que el Papa compartirá con los jóvenes, como lo hizo en sus viajes a España y Francia y como lo hará también en Perú.

El papa León XIV llegará el próximo domingo a la Argentina ALBERTO PIZZOLI,Agencia AFP - AFP

“Los jóvenes no solo escucharán al Papa. El propio Papa quiere escucharlos”, expresó el arzobispo Colombo, quien recordó el carácter pastoral del viaje de León XIV.

En sintonía con la preparación de la visita del Papa, monseñor Colombo pidió a los senadores nacionales no demorarel tratamiento del proyecto que regula las apuestas online, que podría perder estado parlamentario a fines de este mes.

“Dejar morir la ley de ludopatía virtual infanto juvenil es ser parte de la muerte silenciosa de tantos jóvenes”, insistió el presidente del Episcopado. Y agregó: “Quedan pocos días para que caiga el proyecto, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. a los senadores que se pongan las pilas y no la dejen morir”.

Las autoridades del Episcopado dijeron que están abocados en un 100% a la organización de la visita del Santo Padre y desestimaron cualquier posibilidad de concertar una reunión con el presidente Javier Milei. “Nuestra máxima atención está en el visitante, en el papa León XIV. Todo lo que hagamos en estos días quiere ser también un signo de crecimiento en las relaciones entre las instituciones y los distintos sectores”, explicó.

El arzobispo Marcelo Colombo, el obispo Raúl Pizarro y el padre Máximo Jurcinovic, en el Episcopado Aníbal Greco - La Nación

La convocatoria a los jóvenes

El encuentro con los jóvenes está convocado para el martes, a partir de las 20.15, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. La presencia del Papa estará precedida de un festival, que será conducido por los periodistas Nacho Girón y Sofi Martínez.

Habrá instancias de diálogo con el Papa, a través de testimonios y relatos personales de jóvenes y palabras de León XIV, que responderá a sus planteos y preguntas, además de momentos de oración, música y un mensaje central del Santo Padre. Se anunció la participación de artistas, como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo y Tati Domínguez, entre otros.

Acompañado por el secretario general del Episcopado, el obispo Raúl Pizarro, monseñor Colombo destacó las visitas a la cárcel de Devoto y al Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, como los gestos más significativos de la agenda del Papa.

“La ida al Cottolengo expresa la cercanía del Papa con esa vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad”, definió Colombo, al resaltar la obra de la comunidad de Don Orione como tantas otras de la sociedad civil. “El Papa extiende un abrazo sobre la sacralidad de la vida. Allí hay una dignidad que debe ser respetada”, recordó.

Tras señalar que el gesto de ir a las cárceles surge del mandato de Jesús de visitar a los presos, el arzobispo de Mendoza señaló que “de ninguna manera significa meterse en causas penales o judiciales, sino hacerse presente en el encuentro con personas concretas privadas de su libertad”.

El obispo Pizarro afirmó que “la Iglesia pide vivir la visita de León XIV con espíritu de peregrinos” y convocó a recibir al Santo Padre como “una oportunidad de encuentro, con fe, alegría, entusiasmo y comunidad”.

Los obispos destacaron la visita del Papa como un nuevo signo de la presencia que la Iglesia argentina viene teniendo en la sociedad, desde el retorno de la democracia, con experiencias como la Mesa del Diálogo Argentino, en la emergencia social de 2001, y el ministerio del papa Francisco. “León XIV, con sus propios acentos, profundiza cuestiones que la Iglesia viene planteando desde el Concilio Vaticano II” y sostuvo que el encuentro permitirá “seguir aprendiendo cómo anunciar a Cristo en el tiempo presente”, expresó monseñor Colombo.