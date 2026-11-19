La Argentina asumió la presidencia pro tempore de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la octogésima asamblea del foro político del hemisferio occidental para el abordaje internacional de políticas sobre drogas, que tuvo lugar Washington, Estados Unidos.

La representación nacional estará a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), dependiente del ministerio de Salud, que ejercerá esa responsabilidad durante un año, hasta el próximo período ordinario general previsto para 2027.

La lucha contra el narcotráfico es un tema de agenda para el Gobierno ARCA

“Argentina asume esta responsabilidad con un profundo sentido de compromiso, pero también con una convicción: ningún país puede enfrentar por sí solo la complejidad de los problemas vinculados a las drogas”, remarco Roberto Moro, titular de la Sedronar. El funcionario encabezó la representación argentina y planteó como uno de los principales ejes de su gestión el fortalecimiento de la cooperación entre los países de la región para enfrentar las problemáticas vinculadas con las drogas.

En ese sentido, Moro señaló que las dinámicas de los mercados ilegales, las nuevas formas de criminalidad y las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las comunidades requieren respuestas que superen las fronteras nacionales.

Por ese motivo, el mandamás de la Sedronar indicó que la cooperación será uno de los principios que orientarán la presidencia argentina. El objetivo, según profundizó, “será promover la articulación entre los distintos países y las agencias estatales, además de fortalecer los vínculos entre los sistemas de salud, educación, seguridad y justicia”.

La Cicad es el foro político del hemisferio occidental dedicado al abordaje de la problemática de las drogas. Su objetivo es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los estados miembros para reducir la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, además de enfrentar las consecuencias sanitarias, sociales y penales asociadas con este fenómeno.

En otro pasaje de su alocución, Moro destacó la importancia de “incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, el sector privado y los actores que trabajan cotidianamente en los territorios”. Según el titular de la Sedronar, “su participación resulta necesaria para desarrollar respuestas concretas frente a los problemas relacionados con las drogas”.

Presentation by the Head of the OAS Mission for the Strengthening of Democratic Institutions in Guatemala, Carlos Ayala Corao, to the Organization’s Permanent Council on the assessment of the 2026 cycle, key findings, schedule of visits, and recommendations of the… — OAS (@OAS_official) November 18, 2026

La presidencia pro tempore de la Cicad implica una serie de responsabilidades institucionales y operativas dentro del organismo. Entre sus atribuciones se encuentran la dirección de las sesiones, la representación institucional ante la OEA y otros organismos internacionales, y la elaboración de una agenda provisoria para las reuniones.

Asimismo, la conducción argentina podrá impulsar la creación de grupos de trabajo destinados a abordar problemáticas específicas. Entre los temas mencionados figuran los precursores químicos y el lavado de activos, dos áreas vinculadas con el funcionamiento de los mercados ilegales de drogas.

La presidencia también contempla obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas sobre las actividades desarrolladas durante el período en cuestión.

Quien también dijo presente fue el subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas de la Sedronar, Gustavo Segnana, quien presentó una exposición sobre la cooperación público-privada como herramienta para desarrollar respuestas institucionales coordinadas.

El eje de sus palabras estuvo puesto en fortalecer las políticas de integración social y laboral de personas con consumos problemáticos mediante mecanismos de articulación y oportunidades concretas de capacitación y empleo.