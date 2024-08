La Argentina está complicada y puede quedar en la “lista gris” de países que no combaten lo suficiente el lavado de dinero

Escuchar

“De mantenerse este panorama está la posiblidad de que la Argentina entre en la lista gris de los países que no combaten el lavado de dinero”. El diagnóstico de un alto funcionario del Gobierno es complicado de cara a la evaluación que enfrenta el país ante los organismos internacionales que controlan el lavado de dinero y el financiamiento ilegal del terrorismo.

Esta semana viajó una delegación argentina a París para entrevistarse en el “face to face” con los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que están terminando la última ronda de evaluación.

Ignacio Yacobucci (Presidente UIF), Mariano Borinsky (Presidente Camara Federal Casación Penal), Sebastián Amerio (Secretario de Justicia), Marcelo Ruiz (Asesor Ministro Justicia), Felipe Jiménez Losano (Secretario Cancillería Argentina), en la última reunión del GAFI en Singapur

El período que se evaluará es el que transcurrió entre 2019 y 2024, que atraviesa el último gobierno de Alberto Fernández y el comienzo de Javier Milei.

“El segundo borrador del informe argentino que enviaron los evaluadores del GAFI fue demoledor y, por ahora, la Argentina está en lista gris”, advirtió una fuente cercana al proceso de evaluación.

En esta reunión cara a cara de esta semana, donde participarán funcionarios de la Unidad de Información Financiera a cargo de Ignacio Yacobucci, del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona y de quien depende la UIF, Eduardo Curia, que coordina, el grupo desde Cancillería, del Banco Central, de la AFIP, del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de Valores, entre otros organismos, se contestarán las observaciones que hicieron los evaluadores acerca de este gundo borrador del informe sobre Argentina, en busca de aprobar el examen final en octubre.

Para esta reunión viajó además como número 2 de la UIF el abogado Santiago Gonzalez, especialista en derecho civil y comercial, pero que áun no fue designado oficialmente en el cargo en reemplazo de manuel Tessio. El futuro nuevo funcionario llegó con el okey de Santiago Caputo, aasesor de Javier Milei.

El GAFI es el organismo internacional G40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales tales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

La Argentina recibió en marzo pasado a una delegación de 20 evaluadores que estuvieron 26 días revisando la legislación, pero fundamentalmente, la aplicación de las normas: si hay multas, si hay condenas, si funciona la AFIP, si la UIF recibe reportes de operaciones sospechosas y qué hace con ellos, qué pasa con los casos de corrupción y lavado de dinero, como el caso de los cuadernos de las coimas.

En marzo, la Argentina informó al GAFI un fuerte incremento de las condenas por lavado de dinero -de tres pasaron a un total de 77 sentencias- y otros tantos decomisos por millones de pesos, en la reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires, en la Cancillería, con representantes de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central. Sin embargo los evaluadores creen que no son suficientes para un país como la Argentina.

Tras la visita de marzo, los evaluadores enviaron un primer borrador del informe Argentino, al que le hicieron observaciones y preguntas. Todo fue contestado. Ahora, hace 15 dais, llegó el segundo borrador de los evaluadores y fue durísimo, dijeron fuentes con acceso al documento.

“El segundo borrador vino para atrás. las observaciones son muy puntuales y hay algunas que no son superables. Por ejemplo en la cantidad de condenas, que entienden que es baja y el problema con los decomisos y el recupero de activos, que es muy poco. El segundo borrador vino muy duro. En cuanto a la normativa estamos bien, la estructura legal es satisfactoria con la aprobación de la nueva ley antilavado, cumplimos las 40 recomendaciones del GAFI. Pero es problema es la eficacia del sistema”, se sinceró un funcionario que viene trabajando en esta evaluación.

Y fue más allá: “De mantenerse este panorama la Argentina core serio riesgo de entrar en la lista gris. que argentina enter en lista gris”.

Los evaluadores en este segundo borrador critican la política de prevención y persecución del financiamiento del terrorismo internacional y surgieron además preguntas sobre la independencia de la UIF como organismo autárquico y autónomo, que debe estar ajeno a la política, para ser un organismo técnico, que no busque perseguir opositores.

En particular hubo dudas sobre la facultad de querellar de la UIF que preguntaron si no es un mecanismo que permite alguna injerencia política, dado que no es común en otros organismo similares en otras partes del mundo.

Surgieron además preguntas sobre un consejo asesor de la UIF y en que medida condiciona su independencia y consultaron sobre la “rotación de personal”. La UIF sufrió hace dos meses una baja cuando desde la Casa Rosada, el despacho de Santiago Caputo le pidieron la renuncia al vicepresidente de la UIF Manuel Tessio, luego de que el organismo se presentó como querellante en la causa contra el exintendente Martín Insaurralde.

Esta es la cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) de la República Argentina, que evalúa el período comprendido entre 2019 hasta marzo 2024.

La Evaluación incluye varias instancias. Tras dos solicitudes de postergación, la cuarta ronda comenzó en septiembre de 2023, cuando se enviaron al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las respuestas a los formularios de cumplimiento técnico.

La segunda instancia del proceso -que por primera vez incluye el componente “efectividad del Sistema Preventivo Nacional de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”, fue en noviembre, cuando se envió la información.

Entre el 6 y el 26 de marzo tuvo lugar la visita en Buenos Aires del equipo evaluador que dedicó seis semanas para elaborar un primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM). El documento se envió a l Argentina que tuvo cuatro semanas para hacer comentarios y asegurarse que la información incluida sea correcta y precisa.

El equipo evaluador recibió los comentarios del país, y tuvo cuatro semanas más para realizar un segundo borrador. Este es el documento que llegó al país y fue demoledor.

En el calendario programado resta el encuentro face to face, de esta semana en París. Esta instancia es el último encuentro entre el país evaluado y el equipo evaluador antes de la emisión del Informe final que será circulado entre los países miembros del GAFI. El resultado será dado a conocer en octubre de 2024, en el próximo plenario del GAFI en París.

