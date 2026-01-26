La Argentina participará de una cumbre de altos mandos militares del hemisferio convocada por EE.UU.

WASHINGTON.- En una nueva señal de la creciente atención que el gobierno de Donald Trump está poniendo sobre la región, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, convocó para el 11 de febrero próximo una reunión en esta capital con líderes militares de 34 países del hemisferio occidental, entre los que estará representada la Argentina, según pudo confirmar LA NACION.

Está previsto que a la reunión, de carácter militar, asista el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, quien viajará unos días antes a Estados Unidos. Se espera que la reunión en Washington se centre, en parte, en mejorar la coordinación regional para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de que el Ejército norteamericano transmitiría su visión operativa a las fuerzas de la región.

El presidente Donald Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 3 de enero del 2026. Alex Brandon - AP

“Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las sólidas alianzas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regional”, declaró la oficina del general Caine en un comunicado, el viernes pasado.

Aunque no se reveló la lista completa de países participantes, los altos mandos militares de naciones como Dinamarca, Gran Bretaña y Francia -que tienen territorios en la región- fueron invitados a la reunión. El encuentro -presentado como una jornada de trabajo- estaba previsto para esta semana, pero se pospuso por las condiciones climáticas adversas en gran parte de Estados Unidos.

Luego de la intervención militar norteamericana en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, los ataques a las presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico y la disputa de Trump con sus aliados europeos y la OTAN por sus intenciones de tomar el control de Groenlandia, la reunión en Washington pondrá de relieve las posibles implicaciones militares de la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana y una nueva estrategia de seguridad que pone el foco en el hemisferio occidental.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en Mar-a-Lago, el 3 de enero de 2026. Alex Brandon - AP

El viernes pasado, el Pentágono presentó la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, en la que sitúa a América Latina en el centro de la agenda norteamericana. “Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región", señaló el documento.

“También impediremos que nuestros adversarios desplieguen fuerzas u otras capacidades que representen una amenaza en nuestro hemisferio. Esta es la enmienda Trump a la Doctrina Monroe: una restauración sensata y contundente del poder y las prerrogativas estadounidenses en este hemisferio, en consonancia con los intereses de Estados Unidos”, amplió.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare Ministerio de Defensa

“A través de este enfoque de sentido común de America First, las alianzas y los socios de Estados Unidos tienen un papel esencial que desempeñar, pero no como las dependencias de la generación pasada", afirma el documento presentado por el Pentágono, que insiste en que lo más importante es “la defensa del territorio nacional y la disuasión de China”.

Si bien Caine y sus principales asesores han intentado presentar la reunión como una oportunidad para mejorar la cooperación en materia de seguridad entre los socios regionales, el encuentro se produce en un momento complejo para las relaciones de Washington con sus vecinos, como Canadá y México, y los aliados en Europa, como quedó demostrado en el reciente Foro Económico Mundial en Davos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su discurso en la 56ta edición del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Gian Ehrenzeller - Keystone

Según publicó The New York Times, que califico al encuentro como “inusual”, Caine estará acompañado por el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, que supervisa la defensa del territorio nacional y Groenlandia, y por el teniente general Evan Pettus, jefe interino del Comando Sur, que supervisa América Latina. El general Francis Donovan, nominado el mes pasado por Trump para asumir el mando del Comando Sur, está a la espera de la confirmación del Senado.

El 25 de noviembre pasado, Caine visitó Trinidad y Tobago, situada frente a las costas de Venezuela, donde se reunió con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. En un comunicado emitido en ese momento, la oficina del general indicó que el viaje -en medio de la tensión por los operativos norteamericanos en el Caribe- se había centrado en “fortalecer la estabilidad regional y la unidad regional en lo que respecta a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”.