La autocrítica de Emilio Monzó sobre la derrota de Juntos por el Cambio: “Decidimos hacer marketing político”

El expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó analizó anoche la gestión de Juntos por el Cambio y realizó una dura autocrítica: “Decidimos hacer de nuestro gobierno, como todos, marketing político”, dijo.

Invitado a La Noche de Mirtha, el programa ahora conducido por Juana Viale, continuó: “Con el antagonismo mediático de Cristina Kirchner logramos un triunfo en la provincia de Buenos Aires, pero tendríamos que haber resuelto el sistema electoral. Y con eso terminábamos una estructura que está enquistada de 1983 a la fecha. Esta es mi autocrítica. Los viejos varones del conurbano nos hubieran acompañado, estaban todos”.

En esta línea, el expresidente de la Cámara baja reflexionó: “Teníamos la posibilidad en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, con Sergio Massa como aliado de María Eugenia Vidal, pero decidimos gradualismo. Y había que ir a fondo. Los gobernadores estaban todos pintados de amarillo. Y el kirchnerismo es el partido y el espacio más intransigente de este país. Desde 2009 hasta la fecha. No estoy haciendo una calificación positiva, pero el primer kirchnerismo desde 2003 hasta la Resolución 125, Néstor Kirchner buscaba proscribir al peronismo. Buscaba hacer algo distinto. Se chocó con la 125. Desde ahí vivimos una polarización improductiva en la Argentina. Más pobreza. Más inflación”.

Con una mirada en retrospectiva, el exfuncionario sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri tuvo que haber buscado acuerdos y negociaciones, pero que en su lugar hizo “marketing político”. “Desde ahí que no pudimos romper la grieta. Somos responsables de no sentarnos en una mesa y hacer política pública para terminar con esto. La democracia no sólo tiene que ser competitiva, no es de mayoría y minoría. La democracia se completa con acuerdos y negociaciones. Pero es más fácil hacer marketing político”, manifestó.

Críticas a Axel Kicillof

En otro plano, Emilio Monzó cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Axel Kicillof tiene el mismo problema que tienen todos los gobernadores que no son de la provincia de Buenos Aires. Hay un fenómeno mediático a nivel nacional, que hacen que las personas que adquieren popularidad en nuestra provincia sean de la Ciudad”. En relación a este punto, agregó: “Cuando alguien de la Capital llega a la Provincia, dice: ‘¿Qué hago?’”.

“Entonces, con el desconocimiento -que es hasta biográfico de los actores- hace que un gobernador decida surfear la realidad para salir a los cuatro años; en esa incertidumbre y ese temor se rodea de sus amigos. Porque necesita un lugar de confort. Se disocian de la realidad. Y Kicillof no es la excepción. La gestión hay que sentirla”, concluyó.

LA NACION