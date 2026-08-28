La Base Aeronaval de Punta Indio, un conflicto que pone en juego 500 puestos de trabajo y un impacto de $500 millones mensuales

Un escenario de fuerte convulsión, con la incertidumbre por el destino de 500 puestos de trabajo –unos 185 civiles y casi 300 militares- y un impacto económico de más de $500 millones mensuales está en juego en el conflicto planteado por el futuro de la Base Aeronaval de Punta Indio, cuya desactivación anunció la Armada la semana pasada, en medio de un plan de “reestructuración y modernización”.

La dimensión económica y laboral de la medida, que reduce la base militar a una “estación aeronaval” y traslada la centenaria Escuela de Aviación Naval a Bahía Blanca, fue planteada por el intendente de Punta Indio, David Angueira (Unión por la Patria), al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, y autoridades del Ministerio de Defensa, en dos reuniones mantenidas en Buenos Aires, acompañado por representantes de la comunidad local.

La reunión entre las autoridades de la Armada y el intendente de Punta Indio, David Angueira ministerio de defensa

“Socialmente el impacto es tremendo. Generaría un fuerte desarraigo y refleja lo emocional de toda una comunidad. Dejarían de circular más de $500 millones mensuales en el distrito, caerían la matrícula de los niveles educativos, los comercios y las instituciones intermedias. Toda la vida de Punta Indio quedaría afectada drásticamente”, enumeró a LA NACION el intendente del municipio bonaerense, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de La Plata.

Mientras en la Armada aseguran que la decisión está tomada y aclaran que no se trata del cierre de la Base Aeronaval, sino de una reestructuración, en Punta Indio celebran que las reuniones llevadas adelante en el Ministerio de Defensa, luego de una ruidosa movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), marcaron la apertura de una instancia de diálogo.

Vista de la Base Aeronaval de Punta Indio Gaceta Marinera

Además del almirante Romay, en las reuniones participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; el jefe de la Base Aeronaval de Punta Indio, capitán de navío Mariano Rivolta, y el director de Gestión, Juan Carlos D’Amico, que es de la zona. El intendente Angueira concurrió acompañado por su antecesor Hernán Yzurieta, el jefe de Supervisores del personal civil de la base, Fabián Barbe, concejales del municipio y representantes de las fuerzas vivas locales.

“La reunión fue positiva, se transmitió tranquilidad y se escuchó a la comunidad”, resumieron en el Ministerio de Defensa. A pesar de los canales de diálogo, el almirante Romay afirmó a los visitantes que no habrá una marcha atrás de la medida, que dispone los traslados de la Escuela de Aviación Naval y de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima a la Base Aeronaval Comandante Espora, con asiento en Bahía Blanca.

En la Armada insisten en que “el rediseño operativo de la Aviación Naval busca optimizar la eficiencia funcional a través de relocalizaciones estratégicas”.

Protesta de ATE frente al Ministerio de Defensa ATE

El impacto

El municipio que conduce Angueira explicó en un comunicado que “se transmitió con claridad a las autoridades nacionales el impacto económico, laboral y social que tendría para Punta Indio el traslado de la Escuela de Aviación Naval y la reestructuración de la base”.

Incluso, transmitió el compromiso del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, a través de la Dirección de Vialidad, de avanzar con la repavimentación de la pista de la Base Aeronaval. Pero siempre y cuando “exista una certeza de continuidad” de la unidad.

Los referentes de Punta Indio expresaron el malestar de la comunidad por la medida y “por la forma en que fue comunicada”. Y señalaron que “una decisión de esta magnitud, que involucra puestos de trabajo, familias y el futuro de una institución estrechamente vinculada con la historia y el desarrollo de Punta Indio, requiere diálogo, información y respeto hacia toda la comunidad”.

La Base Aeronaval de Punta Indio, cuando abrió sus puertas a la comunidad, en noviembre de 2025 Gaceta Marinera

La Base Aeronaval de Punta Indio comenzó a funcionar en 1925 y es considerada “la cuna de la aviación naval”. Pero la situación actual de la unidad, con una pista en mal estado, que impide el adiestramiento de los pilotos, y una Armada que por razones estratégicas ya no mira al río, sino al mar, con el objetivo de potenciar el control y la vigilancia de los espacios marítimos, obligan a renovar los fines y los medios. Si bien se trabaja en un contexto de achicamiento, aseguran en la fuerza que “la base no se cierra”.

Varios pilotos surgidos de la Escuela de Aviación Naval tuvieron una destacada actuación en la Guerra de Malvinas, como el capitán de corbeta Augusto Bedacarratz, líder de la escuadrilla de los aviones Super Étendard que hundió al destructor británico HMS Sheffield; el teniente de fragata Armando Mayora, compañero de Bedacarratz en esa misión; Ernesto Proni Leston, piloto de exploración y reconocimiento, y los aviadores Alberto Philippi y Carlos Lecour, entre otros.