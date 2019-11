La breve respuesta del papa Francisco sobre su posible visita a la Argentina

El pontífice comenzó hoy en Tailandia una gira por Asia Fuente: AFP

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2019 • 11:23

ROMA.- Durante el vuelo de poco más de 11 horas que lo llevó ayer desde esta capital hasta Bangkok, capital de Tailandia, primera etepa de una gira asiática que incluye también Japón, el papa Francisco volvió a dejar muy en claro que su tan postergado viaje a la madre patria deberá seguir esperando.

La pregunta del millón surgió cuando, como siempre en el vuelo de ida de sus viajes apostólicos, el Papa pasó a saludar, uno por uno, a los cerca de 70 periodistas que lo acompañan. Fue Claudio Lavanga, de la cadena norteamericana NBC News, quien le preguntó al Papa cuándo viajará a la Argentina. "Pregúnteselo al Padre Eterno", le respondió el exarzobispo de Buenos Aires, que con su mano apuntó al cielo, causando risas y demostrando que su humor porteño sigue más que intacto.

La semana pasada Francisco ya había ya dejado en claro que, pese a que algunos obispos argentinos habían dejado abierta la posibilidad de una visita en 2020, no viajará el año que viene debido a una agenda de viajes ya muy tomada. Así lo afirmó en un video que envió a la diócesis de Río Gallegos a través del obispo de esa localidad, Jorge García Cuerva, en el que lamentó que no podrá estar para el 500 aniversario de la primera misa que se celebró en territorio argentino, en la localidad de San Julián, en abril próximo.

"Ustedes se están preparando para celebrar los 500 años de la primera misa en territorio argentino, ahí, en San Julián, la tierra de ustedes. Los acompaño desde acá, por supuesto que me hubiera gustado ir; no se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos. Pero los acompaño con el corazón", dijo Francisco. Días más tarde, en diálogo con Télam, aseguró que si bien tenía ganas de ir a la Argentina, "en 2020 me parece un poco difícil porque ya tengo otros viajes".

Aunque aún no hay nada oficialmente confirmado por el Vaticano, se espera que en 2020 el Papa viaje a Irak, Sudán del Sur, Chipre, Indonesia, Timor Este y Papúa Nueva Guinea. Evidentemente, la Argentina deberá seguir esperando, mientras en el país se abrió el primer cortocircuito entre la Iglesia y el presidente electo, Alberto Fernández, por el aborto.