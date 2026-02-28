El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1° de marzo el acto de apertura del ciclo parlamentario en el Palacio del Congreso. La ceremonia contará con un discurso del mandatario frente a los integrantes de ambas Cámaras para establecer su agenda de leyes. Esta jornada institucional resulta clave para comprender la dinámica de las sesiones ordinarias y extraordinarias en la Argentina.

Qué son las sesiones ordinarias y extraordinarias en el Congreso

El reglamento del Congreso argentino contempla distintos formatos de debate que garantizan la continuidad de las funciones durante el año calendario:

El Poder Ejecutivo Nacional posee la facultad de convocar a sesiones extraordinarias fuera del calendario común Archivo

Sesiones ordinarias : abarcan el lapso de labor habitual entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre de cada año. Las Cámaras retoman su actividad por derecho propio sin requerir una convocatoria externa del Ejecutivo . El ciclo comienza de manera formal con el mensaje del Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa para detallar sus metas políticas.

: abarcan el lapso de labor habitual entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre de cada año. Las Cámaras retoman su actividad por derecho propio . El ciclo comienza de manera formal con el mensaje del Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa para detallar sus metas políticas. Sesiones extraordinarias: constituyen un recurso de excepción para el tratamiento de leyes fuera del cronograma ordinario. El Presidente posee la potestad de realizar este llamado mediante un decreto con un temario específico. Los diputados y senadores limitan su labor a los puntos que el Ejecutivo determine para ese plazo especial.

Cuándo comienza el período de sesiones ordinarias

El cronograma legislativo anual inicia formalmente cada 1° de marzo. El artículo 63 de la Constitución Nacional establece: “Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre”.

El período de sesiones ordinarias se extiende cada año desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre Marcos Brindicci

El acto protocolar para la apertura del período contará con la presentación del presidente Milei. El mandatario detallará los ejes de su gestión y los lineamientos parlamentarios para 2026.

El horario de la ceremonia sufrió una modificación respecto a la tradición histórica. El jefe de Estado realizó sus intervenciones ante la asamblea por la noche desde el 2024. Este domingo repetirá esa franja nocturna para pronunciar su mensaje, para tener una mayor llegada.

El recinto de la Cámara de Diputados recibirá a los ministros del gabinete nacional y a los gobernadores provinciales. También asisten integrantes del Poder Judicial y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. La solemnidad del encuentro garantiza una amplia difusión en los medios de comunicación.

Apertura De Sesiones El Malentendido Entre Villarruel Y Milei Al Final Del Discurso

Qué otros tipos de sesiones existen en el Parlamento

La Cámara de Diputados describe diferentes categorías de reuniones según su objetivo y condiciones. Las sesiones especiales ocurren cuando los legisladores solicitan un encuentro fuera de los días y horarios fijados para las actividades de tablas. Estas citas requieren un pedido formal de los integrantes del cuerpo para su realización.

Existen también las sesiones informativas. Estos encuentros cuentan con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros. El funcionario asiste al Congreso para brindar su informe de gestión conforme a lo que dicta la ley fundamental del país. Este mecanismo asegura el control del Poder Legislativo sobre las acciones del Gobierno.

El evento protocolar de apertura cuenta con la presencia de autoridades de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial Nicolas Suarez

La Asamblea Legislativa consiste en la reunión conjunta de senadores y diputados en un mismo espacio. La apertura de las sesiones ordinarias con el discurso del Presidente constituye el ejemplo principal de esta modalidad. El Congreso también emplea este formato cuando mandatarios extranjeros visitan la sede del Poder Legislativo. La organización de estas asambleas sigue protocolos estrictos de asistencia y orden jerárquico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.