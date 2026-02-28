Cuándo es el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso

El presidente Javier Milei encabezará el acto institucional de la apertura de sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo, una ceremonia que marca el comienzo de las sesiones ordinarias bajo un nuevo esquema de acuerdos políticos con gobernadores y bloques aliados. El mandatario nacional prepara un discurso con eje en la profundización del modelo económico y la presentación de un paquete de leyes para el ciclo legislativo.

¿A qué hora y cuándo es el discurso de Javier Milei en el Congreso?

El mandatario nacional desembarca en el Congreso de la Nación el domingo 1 de marzo a partir de las 21 horas para repetir la experiencia de los años 2024 y 2025. Según confirmó LA NACION, Santiago Caputo ideó este cambio de horario respecto a la tradición matutina de gestiones previas.

El Gobierno celebrará la performance lograda durante las sesiones extraordinarias de verano y prepara un mensaje ambicioso ante los legisladores. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dirige a sus alfiles para fortalecer el nuevo esquema de poder oficialista.

El Presidente Javier Milei se presentará el 1 de marzo por la noche en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias Santiago Filipuzzi

La administración libertaria utilizará un atril ubicado en el recinto de la Cámara de Diputados para la exposición del Presidente. Esta es la primera vez que el jefe de Estado cuenta con una mayoría legislativa consolidada entre representantes propios y socios políticos. El mensaje describe el estado de la Nación desde la visión oficial y agrega contenido económico sobre los objetivos de la gestión. La mesa chica libertaria anticipó: “La idea es ser muy ambiciosos en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año”. El staff gubernamental prevé la presencia de gobernadores, miembros del Poder Judicial, invitados y militantes en los palcos.

La mesa política del oficialismo

Agenda de reformas para el ciclo 2026

El plan de trabajo para este año incluye el proyecto de ley de glaciares y el financiamiento de las universidades nacionales. El Gobierno busca una solución para el conflicto con las casas de estudio mediante una iniciativa propia, una propuesta que surge tras el veto presidencial a la ley de la oposición. En el ámbito impositivo, La Libertad Avanza mantiene en carpeta la reforma tributaria con la promesa de una baja de impuestos.

El Poder Ejecutivo nacional impulsa cambios en el sistema electoral y el financiamiento de los partidos políticos. El texto de la Ley Bases ya mostró la intención oficial de modificar estas normas, ya que logró la suspensión de las PASO en 2025 pero pretende su eliminación definitiva. Respecto a la política exterior, el Presidente envía al Parlamento la adhesión al Board of Peace en sintonía con la administración de Donald Trump.

El mandatario nacional asistirá al Congreso de la Nación para el inicio de las sesiones ordinarias Evan Vucci - AP

Organización logística y tensiones en el Poder Legislativo

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordina la maquinaria para la ceremonia y su equipo activa las reuniones de coordinación entre con personal de la Casa Rosada y el Senado.

La Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni y el Ministerio del Interior de Diego Santilli participan en la remisión de las invitaciones oficiales, mientras que Santiago Caputo supervisa los detalles de la ceremonia y el aparato discursivo en redes sociales tras su reciente sobreseimiento por parte de la Cámara Federal porteña.

A nivel judicial, la Casa Rosada acelera la disputa con el fuero laboral nacional y el traspaso de competencias a la ciudad de Buenos Aires. El Senado debe resolver la situación de la Corte Suprema de Justicia mientras el tribunal funciona con solo tres miembros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.