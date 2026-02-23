La Cámara de Casación analizará si confirma el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los seguros

La Cámara Federal de Casación Penal revisará el procesamiento de Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de habers interesado en que amigos suyos, productores de seguros, obtuvieran las pólizas de organismos del Estado cuando se desempeñó como presidente de la Nación.

Fernández fue procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello y esa medida fue confirmada por los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.

El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito de Fernández porque eran necesarias más pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.

El empresario del seguro Héctor Martínez Sosa

En esta causa Alberto Fernández está porcesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, en los tribunales de Comodoro Py ricardo-pristupluk-11511

Alberto Fernández resaltó que el fiscal de Cámara había pedido su sobreseimiento. “Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en algo en aquella audiencia: el procesamiento no podía ni debía ser confirmado”, dijo la abogada del expresidente, Mariana Barbitta, y se quejó de que “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.

Ahora, la Cámara de Casación deberá llamar a una audiencia donde otra vez la defensa argumentará, pero estará presente ahora otro fiscal: Raúl Plee, de la Casación. Ahí se verá si decide acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del expresidente.

El fallo que procesó a Fernández como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública le impuso un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283.

Además, tiene una prohibición de salir del país confirmada por la Cámara Federal. El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica de Fernández, María Cantero.

Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional. Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.

Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales a partir de que Fernández fue designado presidente.

Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban, entendieron los investigadores.

En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una participación directa, haciendo uso de su cargo.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carbajo, Hornos y Borinsky, analizará el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país de Fernández. La defensa argumenta que sin acción penal es imposible avanzar y que el fiscal Agüero Iturbe había pedido la falta de mérito, convencido de que no había pruebas suficientes para un procesamiento.