La Cámara Federal de Casación Penal volvió a abrir una de las causas por el pago de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. En ese expediente se investiga al exministro Julio de Vido y al exsecretario de Energía Daniel Cameron.

La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, revocó el fallo que había declarado prescripta la acción penal contra Marcio Faria Da Silva, exdirectivo de la constructora brasileña, y Luis Beuret, exgerente general de Cammesa.

El expediente vuelve ahora a la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti para que siga la investigación contra De Vido, Cameron y otros empresarios y exfuncionarios.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido Captura

El fallo corresponde al tramo de coimas de la causa por la ampliación de los gasoductos Norte y Sur de TGN y TGS. La causa empezó con una denuncia en 2007 por irregularidades en la licitación y ejecución de la ampliación de la obra, adjudicada durante el gobierno de Néstor Kirchner, con De Vido como ministro.

En 2019, el juez Daniel Rafecas separó la investigación en dos tramos: por un lado investigó negociaciones incompatibles con las contrataciones y por otro lado indagó sobre posibles sobornos pagados por Odebrecht para ganar las licitaciones.

En el primer tramo, un tribunal oral condenó a De Vido, Cameron y Cristian Folgar por negociaciones incompatibles con la función pública y absolvió a Beuret y Bragulat. Les impuso tres años a De Vido y Cameron. Ese juicio fue por el direccionamiento de la obra, no por las coimas.

Ahora queda por ahondar el tramo de los sobornos donde los acusados son Faria Da Silva, Beuret, Bautista Marcheschi, Folgar, Bragulat, De Vido y Cameron, entre otros. Odebrecht confesó haber pagado esos sobornos ante las autoridades de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos.

El juez Daniel Petrone Marina Espeche - LA NACION

El caso había sido declarado prescripto porque se siguió el criterio de que a pesar de que hay funcionarios investigados (lo que cierra la puerta a la prescripción), se debe determinar si el lugar que tenían era determinante para la causa.

El debate jurídico pasa por saber si basta con que un imputado ocupe un cargo público para suspender la prescripción o si hay que demostrar que ese cargo le da una capacidad real de entorpecer el proceso.

El segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal establece que, en los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la prescripción se suspende “para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. Si un solo imputado sigue en el Estado, el plazo se frena para todos, incluidos los empresarios.

El exsecretario de Energía Daniel Cameron Archivo

En este caso se investiga el delito de cohecho (coimas), que se pena con seis años de máxima. Los hechos ocurrieron a mediados de la década del 2000. La causa siguió vigente gracias a De Vido hasta su desafuero en 2017; a Julio Bragulat, que integró Cammesa hasta 2020 y, por último, a Cristian Folgar.

El exsubsecretario de Combustibles trabajó entre agosto de 2022 y el 9 de diciembre de 2025 en la planta temporaria de la Cámara de Diputados, como asesor de la entonces diputada Margarita Stolbizer.

El 7 de mayo, la Sala II de la Cámara Federal porteña concluyó que ese cargo no alcanzaba para suspender la prescripción y sobreseyó a Faria Da Silva y a Beuret. La decisión fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun. Boico consideró que, por las tareas que describió el informe de Diputados, había quedado “derrotada” la presunción de que Folgar podía influir en la causa.

Ese razonamiento sigue la línea que mantiene en la Cámara de Casación el juez Mariano Borinsky. Para él, la suspensión no se aplica de manera automática: hay que analizar en cada caso qué cargo ocupa el funcionario y si desde ese lugar puede obstaculizar la investigación.

Antecedentes

La aplicó en julio pasado en la causa del Indec contra Guillermo Moreno. En ese caso, la prescripción se había considerado suspendida porque una empleada del organismo, Marcela Filia, seguía trabajando allí.

Antes, en la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, Borinsky había votado por la prescripción aunque Ricardo Echegaray seguía siendo funcionario. Consideró que Echegaray estaba en el ARCA, pero sin la misma influencia que tenía como jefe de la AFIP. En aquella oportunidad, Guillermo Yacobucci votó en disidencia.

En este caso el juez Petrone, que redactó el voto principal, sostuvo lo contrario. Escribió que exigir que se acredite “el efectivo poder de obstaculizar la investigación” es “un requisito que no prevé la norma” y que hay que descartarlo. Según su voto, basta con que el imputado siga dentro de la función pública. Citó precedentes abundantes, la ley de ética pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Petrone consideró que los fundamentos de la Cámara Federal eran “sólo aparentes” y que el fallo era arbitrario. Barroetaveña adhirió.

Slokar, que acompañó a Borinsky en el caso Moreno, votó acá en tercer lugar y se limitó a aplicar el artículo 30 bis del Código Procesal, que le permite no fundar su voto cuando ya hay mayoría. No desarrolló argumentos propios.

En el otro tramo de la causa de los gasoductos, el Tribunal Oral Federal 2 condenó en junio a De Vido, a Cameron y a Folgar por negociaciones incompatibles con la función pública, y dejó absueltos al exvicepresidente de Cammesa, Luis Beuret, y al exsubgerente Bragulat.