La Cámara Electoral está más cerca de reponer a Santilli al frente de la lista de la Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral resolverá sin demora -aún en el fin de semana largo- la controversia acerca de quien es el candidato que debe encabezar la lista de diputados nacionales bonaerenses de la Libertad Avanza, y está mas cerca de ubicar a Diego Santilli, en lugar de Karen Reichardt.

Eso es así porque hay un precedente de la Cámara Nacional Electoral de hace un año, donde ante el fallecimiento de un diputado fueguino, el tribunal decidió colocar a otro hombre en la banca, en lugar de una mujer, como se había decidido en primera instancia. La decisión se fundó en un decreto que luego fue declarado inconstitucional.

Hay elementos para creer que el tribunal podría decidir de la misma manera porque la Cámara Nacional Electoral no se puede apartar de su propia jurisprudencia y sus decisiones son obligatorias para los jueces inferiores.

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura abrió un conflicto porque el Gobierno quiere que Diego Santilli ocupe su lugar, en lugar de Karen Reichardt, que es la segunda en la lista.

El Gobierno se basan en la letra del decreto reglamentario de la ley de paridad de género (171/2019), que textualmente señala que, en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, su lugar lo cubrirá “la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

El juez federal bonaerense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla decidió que sea Karen Reichardt, al declarar la inconstitucionalidad de ese articulo 7 del decreto 171/2019.

Argumentó que, junto con el último suplente, se trata del único puesto de la lista de candidatos que, al quedar vacante, no afecta la paridad de género“.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas

“Por dar un ejemplo, si renuncia el candidato varón número 13 de una lista, la candidata número 12 y la número 14 quedarían consecutivas, afectando la alternancia establecida en el art. 60 bis del Código Electoral; ello no ocurre con el primer puesto de la lista de candidatos”, ejemplificó.

Hay un precedente contrario de la Cámara Nacional Electoral del 25 de noviembre del año pasado en el caso de un diputado nacional de Tierra del Fuego.

En ese caso, el diputado Héctor Stefani falleció de cáncer y el juez federal de Tierra del Fuego Federico Calvete dispuso que sea reemplazado por Dalila Verónica Nora, candidata de la alianza Juntos por el Cambio.

Pero esa decisión fue apelada y la Cámara Nacional Electoral revocó la designación de Dalila Verónica Nora y colocó en su lugar al diputado Ricardo Garramuño, basándose en el artículo 7 del decreto 171/2019.

El fallo lleva la firma de los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas, con la disidencia del juez Alberto Dalla Vía. Los dos primeros son los que este fin de semana largo están en condiciones de resolver. Dalla Vía está de licencia desde hace unos días y hasta el lunes.

Los jueces dijeron que declarar la inconstitucionalidad de la norma es una cuestión excepcional y señalaron que en el caso no fue solicitada tal medida, sino que se dijo que era inaplicable el Código Electoral.

En el caso de Tierra del Fuego, en disidencia, el juez Dalla Vía señaló que si bien la aplicación estricta de un criterio de paridad pareciera autorizar esa solución [la de sustituir a un candidato por otro del mismo género], no puede soslayarse que ello contrariaría -en el singular caso que aquí se presenta- el propósito final de la ley citada, que es la protección de la mujer en cuanto a las oportunidades efectivas de acceder a cargos públicos electivos".

El caso Souto de 2021 y el caso de 2024 Garramuño quedaron firmes y no llegaron a la Corte Suprema. Aquí la asignación de las vacantes fue para los hombres siguientes en la lista, aplicando literalmente la Ley de Paridad de Género.

El asunto ahora es si la Cámara Nacional Electoral interpreta que en el caso Santilli-Reinchart se está ante una situación análoga al caso de Terra del Fuego o si entiende -como lo resolvió Ramos Padilla- que se debe declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto 1717/2019 que establece el reemplazo de un candidato renunciado por otro del mismo sexo.

La Libertad Avanza dispuso que renuncien también las candidata Lucía Elizabeth Benardoni, que ocupaba el puesto número 34 en la lista, y de María Gabriela Gobea, que estaba en el puesto número 5 suplente.

Para Ramos Padilla esta decisión fuerza una situación en la que, “de no realizarse el reemplazo de Santilli por Espert en el primer lugar de la lista, quedarían dos varones juntos al final de la lista de candidatos suplentes”,

Hay otros fallos de la Cámara Nacional Electoral donde se discutió el asunto: por ejemplo, el motivado por la muerte del primer candidato a senador por Neuquén de Juntos por el Cambio, Horacio Rodolfo Quiroga, antes de las elecciones de octubre de 2019.

La jueza federal que había oficializado la lista, la modificó poniendo en su lugar al siguiente hombre en la lista, Mario Cervi, aplicando el decreto reglamentario.

Sin embargo, no se respetó el orden exigido por el art. 60 del Código Nacional Electoral, modificado por la Ley de Paridad de Género, porque la segunda titular y la primera suplente eran mujeres. La jueza entendió que la única solución posible era reemplazar hombre por hombre.

El tema fue apelado por quien ocupaba el segundo lugar en la lista: Lucila Crexell.

El caso llegó a la Corte que dijo que mas allá de las imperfecciones de las técnicas “la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador” y dijo que “los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como este la concibió”.

El caso Crexell difiere del expediente Santilli-Reichardt, porque allí si había una laguna legal sobre la ocupación de la vacante pues la segunda titular y la primera suplente eran mujeres y en las listas de senadores solo hay dos candidatos titulares y dos suplentes.