El pleno de la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa las decisiones en los primeros pasos de las causas más sensibles para el poder, mantuvo este miércoles un encuentro con los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py con el objetivo de agilizar y afianzar el diálogo entre magistrados, según informaron fuentes judiciales.

“La reunión tuvo como propósito generar un espacio de diálogo e intercambio sobre cuestiones vinculadas a la gestión judicial, conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de cada dependencia y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas”, informaron en la Cámara.

El ministro Juan Bautista Mahiques junto a los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens Ricardo Pristupluk

Del encuentro, por el lado de la Cámara, formaron parte los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II, y Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, de la Sala I. Por el lado de los jueces de primera instancia participaron Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini. La única ausente en la cumbre fue María Servini.

Por delante, Comodoro Py tiene la implementación del sistema acusatorio, un cambio de paradigma en el desarrollo de las causas, que fortalece el rol de los fiscales y coloca a los jueces como garantes del proceso, y demanda una profunda restructuración de los tribunales de Retiro.

Fuentes judiciales señalaron que la reunión, que tuvo lugar en la sala Zoom del segundo piso de los tribunales de Retiro, se extendió hasta las 11 de la mañana y fue motivada para aceitar el diálogo entre ambas instancias.

“Se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre ambas instancias, optimizar los recursos disponibles y promover una gestión judicial más eficiente”, indicaron. “Tenemos que inaugurar un periodo de comunicacion sin agenda previa”, señaló una fuente del tribunal.

Tras el encuentro de esta mañana, los jueces de la Cámara siguieron reunidos para designar a las autoridades de 2027.

Reconfiguración

Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, la Cámara Federal comenzó a transitar un proceso de reconfiguración.

Los movimientos comenzaron cuando el gobierno de Javier Milei decidió poner fin al procedimiento de solución amistosa que se desarrollaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que buscaba resolver el conflicto por los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara. Esa decisión permitió reactivar los concursos destinados a cubrir los dos cargos que ocupaban los magistrados de forma transitoria.

Yadarola se incorporó a la Sala I de la Cámara Ricardo Pristupluk

El Gobierno impulsó entonces los pliegos del propio Bertuzzi, que logró quedar firme en su cargo, y de Pablo Yadarola, que hasta entonces se desempeñaba en el fuero penal económico y reemplazó a Bruglia. Ambos recibieron el acuerdo del Senado y juraron como integrantes de la Sala I el 3 de septiembre.