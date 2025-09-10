La Cámara Federal debe resolver si descongela las cuentas digitales de dos implicados en la trama $LIBRA

Mientras la comisión investigadora por el caso de la moneda virtual $LIBRA comienza a tomar forma en el Congreso, con las primeras citaciones a funcionarios y actores involucrados, en tribunales se espera una resolución de la Cámara Federal porteña acerca de las restricciones que pesan sobre las cuentas de dos empresarios investigados.

Se trata de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, organizadores del Tech Forum −realizado en octubre de 2024−, acusados ambos de haber sido el nexo entre el presidente Javier Milei y el creador del activo digital, Hayden Mark Davis.

Los fondos de sus billeteras virtuales están congelados por orden de la jueza María Servini y la Sala II debe resolver si levanta o ratifica la medida, luego de la apelación presentada por el abogado defensor de ambos, Daniel Rubinovich.

Hayden Davis - Mauricio Novelli - Sergio Morales - Manuel Terrones Godoy.

Los dos registran visitas oficiales a la Casa Rosada y a la quinta residencial de Olivos. La situación de Novelli, en particular, se agravó cuando se supo que él y familiares suyos visitaron las cajas de seguridad de un Banco Galicia en coincidencia con momentos claves del desarrollo del caso.

Tres de sus cuentas terminaron congeladas luego de que el fiscal Eduardo Taiano recibiera una serie de informes técnicos que advertían sobre algunos de sus movimientos. En total suman más de 325.000 dólares.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que Novelli y Terrones Godoy eran cotitulares de una cuenta virtual que registraba al menos tres movimientos sospechosos en USDT, una moneda digital que guarda paridad con el dólar.

El fiscal Taiano tiene delegada la investigación

El primero de ellos, realizado el 03 de diciembre de 2024, fue por un total de USDT 180.000; el segundo, correspondiente al 17 de enero de 2025, fue por USDT 35.000; y una tercera operación, ejecutada en la noche del 3 de febrero, fue por un total de USDT 695.990.

La última operación llamó especialmente la atención de los investigadores, no solo por el monto, sino también porque al otro día, el 4 de febrero, Novelli visitó junto a su hermana, María Novelli, y su madre, María Rafaele, las cajas de seguridad de una sucursal del banco Galicia en Martínez, tal como muestran las imágenes del banco registradas aquel día, que constan en el expediente.

María Novelli y María Rafaele, cuando accedieron a las cajas de seguridad de una sucursal del banco Galicia en Martínez

El contenido de esas cajas, según el dictamen del fiscal Taiano, “fue retirado el 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al lanzamiento de $LIBRA (14 de febrero), teniendo en cuenta lo informado por la entidad bancaria y el resultado del allanamiento realizado el 18 de marzo pasado”.

Los movimientos, sostuvo el fiscal, “sugieren una planificación y coordinación deliberada para la canalización de dinero de origen ilícito, que guardaría relación con el rol asumido por Novelli y Terrones Godoy en la creación y lanzamiento de $LIBRA”.

Mauricio Novelli accedió a las cajas de seguridad de una sucursal del banco Galicia en Martínez

Antes de que se ordenara el primer congelamiento de fondos, el 15 de julio, parte del dinero de la cuenta que manejan Novelli y Terrones Godoy fue movido y convertido a Ethereum, otra moneda virtual, distinta al USDT, que no puede ser inmovilizada.

Descargo

En la apelación, sobre la que debe pronunciarse la sala II de la Cámara, el abogado Rubinovich afirmó que sus clientes nunca tuvieron la intención de “esconder” el dinero o moverlo para evitar que pueda ser congelado por la Justicia.

Justificó las operaciones en virtud de haber sido “inversiones legítimas y altamente rentables”, motivadas por las fluctuaciones que experimentó la moneda Ethereum. Argumentó, además, que una parte importante de ese dinero volvió a ser reconvertido a USDT.

El abogado dirigió una gran cantidad de objeciones contra el congelamiento, una medida “desproporcionada”, según señaló, basada en descripciones “genéricas, vagas y conjeturales”, que no representaba otra cosa más que una “persecución patrimonial” contra sus defendidos.

Negó cualquier tipo de vínculo entre los fondos inmovilizados y el caso $LIBRA, sostuvo que las operaciones se realizaron antes del lanzamiento de la moneda, y relacionó las visitas oficiales de Novelli y Terrones Godoy a la organización del Tech Forum, aunque algunas de ellas fueron posteriores al evento.

Novelli, cuando visitó las cajas de seguridad de Banco Galicia.

Respecto a las cajas de seguridad, el abogado afirmó: “No existe ningún movimiento del cual pueda derivarse que habría vinculación entre alguna operación posible respecto de las cajas de seguridad y los fondos en criptoactivos”

Señaló también que los movimientos realizados, en “direcciones plenamente identificadas” contradicen la hipótesis la hipótesis de que se hayan destinado a ‘pagos indebidos’ o actividades ilegales.