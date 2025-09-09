Sobreseen al exsecretario de Seguridad echado por Patricia Bullrich

El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a Vicente Ventura Barreiro, exsecretario de Seguridad al que Patricia Bullrich echó hace un año tras denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción bajo la acusación de querer incidir en los pliegos de una licitación del Servicio Penitenciario Federal.

El juez entendió que la conducta del exfuncionario no constituyó un delito y lo sobreseyó por “atipicidad” en el caso de las licitaciones para alimentar a los detenidos. Ventura Barreiro estaba acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

En el momento que Ventura Barreiro fue echado, arreciaba la tensión entre Bullrich y Pro, que tenía a Mauricio Macri como jefe nacional y a Cristian Ritondo como jefe bonaerense. Ventura Barreiro era cercano a Ritondo.

La denuncia original, presentada el 28 de junio de 2024 por el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, acusaba a Ventura Barreiro de haberse interesado en las licitaciones de comidas para internos de prisiones federales, buscando un beneficio propio o de terceros.

Alegó que el entonces secretario de Seguridad había solicitado los pliegos y sugerido modificaciones que restringían la competencia de las empresas.

El juez Rafecas sostuvo que, si bien Ventura Barreiro era un funcionario público, la prueba recolectada demostró que no intervenía “en razón de su cargo” en las licitaciones de alimentos. Este requisito es fundamental para la configuración del delito de “negociaciones incompatibles”.

Entre los argumentos principales esgrimidos por el magistrado se destacan que no tenía competencia funcional sobre esos temas y que tanto el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, como el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curí, declararon que la Secretaría de Seguridad no tenía injerencia formal en el trámite de las licitaciones de alimentos, y que el SPF no dependía orgánicamente de esa Secretaría.

Las cuestiones penitenciarias se canalizaban a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y, finalmente, con intervención de la ministra Bullrich.

Además, Martínez afirmó que Ventura Barreiro no participó en ninguna de las reuniones donde se abordó el contenido de los pliegos licitatorios.

Y surgió del análisis comparativo de los pliegos que las modificaciones sugeridas por Ventura Barreiro no fueron incorporadas en las versiones finales publicadas para los oferentes.

Esto, según el juez, evidencia la ausencia de influencia del exsecretario sobre la contratación.

El juez federal Daniel Rafecas

Aunque se encontraron intercambios de WhatsApp entre Ventura Barreiro y Martínez, el juez observó que la mayoría de estas conversaciones se centraban en “cuestiones estrictamente logísticas”, como operativos de seguridad y alojamiento de detenidos, más allá de una “exigua mención a un pliego”.

Se lograron extraer comunicaciones de WhatsApp desde el teléfono de Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, que incluyen diálogos con Ventura Barreiro.

Los siguientes mensajes, especialmente los del 18 de junio de 2024, fueron presentados como parte de la prueba:

V.B.: “Hola perro ya tenés todos? Me están preguntando por una fulana”

F.M.: “Hola tito” Si si los tengo a todos".

V.B.: “Mira lo que me mandan. Quizás ya te llegó. Necesitamos que el SPF garantice que se le de la medicación (dos veces al día) a una detenida (por la marcha) que se llama Camila Juárez. Es medicación psiquiátrica.

F.M.: “Ya te averiguo”

V.B.: “Me lo manda el min de seg de la pcia de parte de Axel”

F.M.: “Atendida y medicada”

V.B.: “Gracias perro”.

V.B.: “Pudiste revisar el tema del pliego que te mandé el otro día?”

F.M.: “Ya lo revisaron, salió con las observaciones que hizo jurídicos del ministerio para que en lo posible sea un poco más abierto para que allá más oferentes, veremos si da resultado”.

V.B.: “Que mal. Bueno veremos gssss”.

V.B.: “Fer te dijeron que filmes todo hoy? Tenes los medios o necesitás apoyo para eso?”

F.M.: “Si si me dijeron, para adentró tengo todo”.

Rafecas dijo que la actuación de Ventura Barreiro, al no encajar en los elementos típicos del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, no reviste trascendencia jurídico-penal alguna.

Argumentó que la ausencia de competencia funcional por parte del entonces secretario de Seguridad sobre las licitaciones investigadas es contundente y no se ha desvirtuado con otras pruebas.