La Cámara Federal dejó al borde del cierre otra causa que investigaba al Gobierno

La Cámara Federal apartó a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como querellantes en una causa por presuntas irregularidades en el manejo del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo público destinado a obras viales durante el gobierno de Javier Milei.

La decisión dejó al expediente sin acusadores y al borde del cierre.

Se trata de la Sala que el Gobierno reconfiguró con el nombramiento de dos jueces y que allanó el camino hacia los sobreseimientos en el caso $LIBRA, al confirmar la exclusión de los querellantes.

La causa, que ahora se encamina al archivo, nació a partir de una denuncia de Tolosa Paz, en respuesta a una publicación de LA NACION que revelaba que el Gobierno había recaudado más de 1,5 billones de pesos a través de un fideicomiso creado para financiar obras viales, pero había destinado a ese fin solo una cuarta parte de los recursos.

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo del caso, desistió de impulsar la acción, pero Tolosa Paza y Quintela se presentaron como damnificados particulares y fueron aceptados por el juez Ariel Lijo, que puso en marcha las primeras medidas.

El ministro Mahiques, en la jura del camarista Bertuzzi Ricardo Pristupluk

Stornelli apeló la incorporación de ambos a la causa y la Sala I de la Cámara Federal, con las firmas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, le dio la razón.

Los camaristas consideraron que ni la diputada ni el gobernador habían acreditado un perjuicio directo que justificara su intervención como acusadores particulares. Además, dejaron sin efecto, al menos hasta que la decisión quede firme, las medidas de prueba ordenadas por Lijo.

Los fondos bajo sospecha corresponden a SisVial, un fideicomiso creado en 2001 que recibe una porción de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

La normativa establece que el dinero recaudado por el SisVial debe destinarse exclusivamente a obras viales. Fue creado por exigencia del Banco Mundial, como condición para otorgar un préstamo a la Argentina, con el objetivo de impedir que esos fondos se utilizaran para financiar gastos corrientes del Estado.

Fuentes que trabajan en la apelación que Tolosa Paz presentará ante la Casación, sostienen que la resolución de la Cámara no tuvo en cuenta un dictamen de la Fiscalía Federal N.º 2 de La Plata, que en el marco de otras conclusiones, concluyó Tolosa Paz presentaba “afectación directa y sustancial” una “legitimación individual” como usuaria de la red vial federal.

La Sala I también ratificó el archivo de la investigación por el crédito que la Argentina tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa causa involucraba, entre otros, a dos actuales funcionarios del gobierno de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.