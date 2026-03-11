La camioneta que escoltó a Pablo Toviggino a Tribunales confirmaría el vínculo con la quinta de Pilar

Una llamativa secuencia ocurrida este miércoles frente a los tribunales estrechó aún más el vínculo de Pablo Toviggino con la suntuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Mientras el tesorero de la asociación era indagado este mediodía por el juez Diego Amarante en la causa que revisa presuntas deudas impositivas con ARCA -uno de los tantos expedientes que componen el complejo frente judicial de la AFA- , una Toyota Hilux GR-Sport negra vinculada a Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, permaneció un tiempo estacionada frente al edificio judicial ubicado en Avenida de los Inmigrantes. Con las balizas puestas, parecía aguardar a Toviggino para hacer una retirada express del lugar, poblado de periodistas.

El vehículo, que estuvo a unos pocos metros de las escalinatas del edificio, es una camioneta doble tracción, modelo 2024, con motor 2.8. LA NACION pudo confirmar a partir de su patente (AG579RD) que estuvo a nombre de Central Park Drinks S.R.L, la firma que constituyeron el monotributista Pantano y su madre Conte, en 2021, que luego pasaría a llamarse Real Central S.R.L., la sociedad que, en los papeles, es la dueña de la mansión de Pilar que investiga la Justicia.

Fuentes al tanto del caso explicaron que el vehículo fue luego adquirido por Norte Argentino S.R.L., una sociedad de Santiago del Estero, pero que en los papeles perteneció a Pantano y Conte.

Informe nomimal histórico de la Subsecretaría de Asuntos Registrales Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor

Otra fuente judicial que conoce la causa de primera mano confirmó a este medio que de la camioneta en cuestión hay registros en el expediente, puesto que integra un informe nominal que fue remitido por el Ministerio de Justicia.

Toviggino finalmente no se retiró de los tribunales de Penal Económico en ese vehículo. La camioneta Toyota se marchó luego de que una oficial de la Policía Federal se acercara al auto y conversara con su conductor, quien minutos después puso el auto en marcha y se fue de la escena.

Al rato, Toviggino salió del edificio y se marchó en otra camioneta, una Jeep Grand Cherokee, que no tenía patente ni identificación alguna, como contó este medio.

Pablo Toviggino se retiro de los tribunales junto con Gregorio Dalbón Ricardo Pristupluk

El vehículo en el que finalmente se retiró el tesorero de la AFA

LA NACION no pudo verificar si Toviggino, que a las escalinatas de los tribunales llegó caminando, concurrió a su cita judicial en la camioneta que perteneció a Central Park Drinks S.R.L.

La colección de autos

Cuando la causa que busca dilucidar quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar daba sus primeros pasos en los tribunales de Comodoro Py, el juez Daniel Rafecas ordenó un allanamiento en el lugar, en el que se encontró buena parte del medio centenar de vehículos de alta gama que previamente se habían vinculado a Real Central SRL.

El vehículo en el que se retiró Toviggino

Era una gran flota de vehículos de lujo, con autos deportivos, camionetas, motocicletas y coches “coleccionables”. El listado incluía tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), una Ferrari F430 coupé, un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y un Peugeot RCZ.

También un BMW 320 y dos camionetas 4x4: una Porsche Macan S y una Toyota Hilux. En el rubro de las motocicletas, en tanto, figuraban dos Harley-Davidson (Forty-Eight e Iron 883), dos Honda (CBR600 RR y CBR600F3), dos Kawasaki (Ninja 1000 y ZX 600-D3) y una Triumph Rocket 3 R.

La camioneta Toyota con patente AG579RD habría sido uno de los vehículos que la Justicia tenía identificados, pero no encontró allí, según una fuente judicial que trabajó el caso.

El listado oficial de más de 50 autos y motos de colección guardados en el galpón de la mansión de Pilar incluye 6 Porches, 6 Audis y 6 BMW, entre otras joyas de incalculable valor. Y una curiosa perlita, un Fiat Spazio '92!!! Todo a nombre de una jubilada con monotributo social… pic.twitter.com/zpwEFfAgnN — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) December 6, 2025

En diciembre, Facundo del Gaiso, el dirigente de la Coalición Cívica que presentó la denuncia que hizo nacer la investigación sobre la quinta, publicó en su cuenta de X el listado completo de autos que pertenecían a la firma, en donde figura la camioneta que hoy estuvo en la indagatoria de Toviggino.

En aquella nómina también figuraba una Jeep Grand Cherokee (patente AE126AI) como la que utilizó Toviggino hoy para retirarse del lugar, pero, como no tenía identificación, LA NACION no pudo corroborar que se tratara de la misma.