La sorprendente metamorfosis de Real Central, una empresa mínima que terminó por manejar millones y anotar ganancias extraordinarias

La historia de Real Central SRL, la empresa que está sospechada de tener vínculos con los directivos de la Asociación del Fúbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y Pablo Toviggino, comienza el 8 de febrero de 2021. Constituida en La Matanza pero con domicilio fijado en la Capital Federal, la sociedad —bautizada originalmente Central Park Drinks SRL— nació con un objetivo simple: explotación de restaurantes, bares y comercialización de bebidas, incluso cerveza artesanal. El capital inicial era de apenas $300.000, y los socios, Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, se repartían exactamente la mitad. Ambos ejercían como socios gerentes.

Pero, los negocios florecieron y la buena suerte acompañó a los emprendedores. Parece que una fiebre por la cerveza y los bares los benefició. En julio de 2024, aquella empresa que nació con $300.000 decía haber generado $407,1 millones en resultados positivos acumulados en solo tres años. Maravillas de la economía argentina que cada tanto hace florecer millonarios intempestivos.

por estas horas, las propiedades que la Justicia allanó por orden del juez federal Daniel Rafecas pertenecen a Real Central, que en los registros aparece como dueña, desde mayo de 2024, de la quinta de Villa Rosa. A nombre de la misma empresa, también hubo un allanamiento en el country Ayres Plaza, puntualmente en las unidades funcionales 265 y 306.

En paralelo con este allanamiento, Rafecas dispuso otro en una oficina de Paraná 861, segundo piso C, Capital Federal. Ese domicilio fue inscripto como la sede formal de Real Central. Los dueños de esta sociedad tienen un perfil económico que a priori no se condice con las propiedades que adquirió la firma. Pantano tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.

Como si dijo, todo empezó en 2021. Al año siguiente, en mayo de 2022, llegó el primer movimiento: Lucero cedió su parte por $150.000 a Ana Lucero Conte, madre de Pantano y se retiró de la gerencia. Nada extraordinario, salvo que esa cesión anticipaba un proceso de mutación societaria que, dos años más tarde, mostraría toda su dimensión. El 10 de mayo de 2024, Ana Lucero Conte renuncia a la gerencia y su hijo, Pantano, queda como único socio gerente administrador.

La verdadera transformación ocurrió en mayo de 2024. Ese mes, la sociedad cambió de nombre, amplió su objeto y dejó atrás la gastronomía para enfocarse en logística y transporte, un rubro infinitamente más amplio y —sobre todo— mucho más permeable para justificar movimientos de dinero de escala mayor. Ese mismo día, se aprobó un aumento de capital que resulta imposible pasar por alto: de $300.000 a $58.000.000. El salto, de casi 200 veces, no se financió con aportes nuevos, sino con “ajustes de capital” y, sobre todo, con ganancias acumuladas que la empresa habría obtenido en apenas tres años: $407.138.769,94.

Concretamente, la secuencia empezó en 2024 con el cambio de nombre. Atrás quedó Central Park Drinks y adoptaron el nuevo nombre Real Central. Luego, se aumentó el capital que pasó de $300.000 a $58 millones.

En ese momento, siempre según los datos que surgen de las constancias societarias, el origen del aumento se justificó con $1.286.313,95 provenientes del ajuste por inflación del capital original y $56,4 millones convertidos desde el item Resultados No Asignados, es decir, ganancias acumuladas.

Finalmente, destinaron $350,7 millones a una “reserva facultativa”, un monto que excede ampliamente incluso el aumento de capital aprobado. Todo este nuevo esquema societario fue inscripto formalmente en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 17 de julio del año pasado.

La pregunta cae por su propio peso: ¿Qué bar o restaurante puede generar resultados positivos por más de 400 millones de pesos con una inversión inicial equivalente a apenas 3448 dólares? Incluso si se toma como posible que semejante volumen de utilidades haya sido real —algo que deberá verificarse en los balances— otra duda aparece de inmediato: ¿puede ese monto explicar la compra del inmueble de Villa Rosa y una colección de automóviles que figuran vinculados a la firma?

Si las cuentas de las ganancias se hacen al tipo de cambio de la fecha de balance en ese momento, la firma tuvo ganancias por alrededor de 1,7 millones de dólares. Los beneficios de la fiebre de cerveza.

Varias cosas más llaman la atención en la secuencia de crecimiento de la firma que nació en La Matanza. La primera es que la ampliación del objeto hacia logística y transporte ocurriera el mismo día en que se blanquearon las millonarias utilidades acumuladas.

Ese cambio, que podría ser apenas una coincidencia temporal, permite suponer que las nuevas actividades parece que apuntan a generar un mayor volumen de negocios.

Pero, inmediatamente del cambio llega después de que las supuestas ganancias ya existían en los balances presentados por la misma sociedad. De acuerdo con los registros oficiales, la empresa habría generado las utilidades cuando aún era un negocio gastronómico. Recién luego se transformó en una sociedad capaz de operar en rubros más amplios y con más volumen de negocios.

En definitiva, Real Central es una sociedad que parece haber vivido tres vidas: nació pequeña, creció de golpe y se reconvirtió en algo completamente distinto. Desde ese momento, se pierde el objeto del negocio ya que de administrar bares se camina a un sector totalmente diferente, el de la logística y el transporte. Lo que queda por delante es la pregunta que toda investigación demanda: seguir el dinero y rastrear los movimientos de la firma. Los balances, las operaciones y la trazabilidad de cada bien serán la única manera de determinar es un caso de éxito explosivo o una maniobra para esconder a los verdaderos dueños del dinero.