La Cámpora intentará mañana sostener su dominio en las dos capitales que controla: Santa Rosa y Ushuaia

escuchar

Poco más de una década después de su irrupción en la política grande de la Argentina, siempre al lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la agrupación La Cámpora que encabeza Máximo Kirchner controla varias de las principales “cajas” de la administración nacional, como Anses (Fernanda Raverta), Pami (Luana Volnovich) Aerolíneas Argentinas e YPF, además de intendencias bonaerenses como Quilmes, con Mayra Mendoza como jefa de ese municipio.

Mañana La Cámpora pondrá en juego las dos capitales de provincia a la que accedió por el voto popular: Santa Rosa en La Pampa, donde el intendente Luciano Di Nápoli buscará su reelección, y Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, donde Walter Vuoto irá en búsqueda de su tercer período consecutivo al frente de la intendencia.

Integrantes ambos de la “camada federal” de La Cámpora, y ya con más de 40 años de edad y experiencia de gestión sobre sus espaldas, Vuoto y Di Nápoli intentarán prolongar sus mandatos, en momentos de replanteo interno en el camporismo, la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata este año y las jugadas de algunos de sus líderes, como el hoy ministro bonaerense Andrés Larroque, al generar otros espacios políticos por fuera de la agrupación original.

“Perdió el gobierno de (Mauricio) Macri en la provincia y ganó la lista de Cristina aquí en Santa Rosa”, afirmó Di Nápoli en mayo de 2019, cuando su triunfo en las elecciones por sobre el radicalismo era un hecho. Con 43 años, abogado y directivo del club All Boys de la capital pampeana, Di Nápoli combina un discurso netamente de gestión con referencias a su pertenencia política y al “proyecto” que comparte con el gobernador Sergio Ziliotto, un cuadro clásico del PJ pampeano. Su pareja y también militante cristinista, Carmina Besga, es la secretaria de desarrollo del municipio.

“El intendente ganó la elección de 2019 fogoneando su cercanía con Cristina Kirchner, por lo cual no cuenta con el apoyo de todo el PJ”, dice a LA NACION su principal rival del domingo, el hoy diputado provincial por la UCR, Francisco Torroba. Intendente de la misma ciudad entre 2008 y 2011, y ex diputado nacional, Torroba asegura que “además de lo ideológico, este es un municipio que no funciona, a pesar de la cantidad de recursos nacionales que ha recibido”. Por eso, se tiene fe y dice que su “expectativa es ganar los comicios” y destronar al dirigente camporista.

“Buscan proscribirla a ella, disciplinar al campo popular y socavar la democracia para avanzar con su plan económico que sirve a pocos y excluye a muchos. Pero este “pelotón de fusilamiento”, integrado por cobardes y mafiosos NO podrá con la memoria del Pueblo”, escribió Di Nápoli en las redes sociales en diciembre pasado, y en apoyo a la vicepresidenta luego de la condena judicial en la causa Vialidad.

Luciano Di Nápoli, intendente de Santa Rosa, La Pampa. y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fuente: Facebook.

En el caso de Vuoto, llegado al gobierno de la capital fueguina en 2015 con sólo 32 años y reelecto en 2019 por amplio margen, el objetivo es obtener un tercer mandato en una ciudad y una provincia con alto grado de fragmentación política. Tiene, como Di Nápoli, el apoyo de sus compañeros camporistas: esta semana, por caso, se anunció una tarifa aérea especial para los residentes la provincia más austral del país, por parte de Aerolíneas Argentinas. La Administración General de Puertos (AGP), que encabeza el técnico del Instituto Patria, José Beni, se prepara para lanzar, luego de las elecciones y descontando el triunfo de Vuoto, la construcción de un puerto especial para cruceros, que llegan de manera creciente a la ciudad austral.

“Hemos recorrido toda la ciudad, trabajamos con propuestas, con hechos de gestión”, dijo el intendente el jueves, en un reportaje radial en el que detalló las obras en marcha en la ciudad. “Nuestro acuerdo es con (Gustavo) Melella”, dijo Vuoto en otro tramo de la entrevista, y en referencia a la decisión del gobernador fueguino de acordar con sectores de la UCR para darle un impulso a su propia reelección.

“Entendemos que la gente nos va a acompañar. Recuperamos nuestro ejido urbano con 140 obras. Del otro lado sólo proponen ajuste y reducción de personal” , comentaron a LA NACION cerca del intendente de Ushuaia, en referencia a sus principales rivales, Liliana Fadul (Somos Fueguinos) y Tomás Ariel Bertotto (Juntos por el Cambio). ”Los rivales lo ligan a Vuoto con La Cámpora, creemos que es un cliché porteño, esa discusión ya se saldó en 2019 cuando lo reeligieron”, agregan desde su entorno, confiados en lograr un nuevo triunfo.