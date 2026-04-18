Kicillof en España: “Debemos mostrar que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, redobló este sábado en España sus críticas a la gestión de Javier Milei, al advertir que sus políticas son “un fracaso y están destruyendo el aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”. También llamó a mostrar en el mundo que “hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.

Como parte de su gira por España, Kicillof participó en Barcelona del panel “Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia”, en la última jornada de la Movilización Global Progresista.

“Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”, expuso el mandatario bonaerense.

En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, @LulaOficial nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social.



Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza… pic.twitter.com/mghA1YCgVL — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 18, 2026

Y afirmó que “las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”.

Para Kicillof, “la respuesta a los problemas no es solo local: es esencial que explicar a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales”.

Kicillof con Lula. Foto: prensa Kicillof MARIANO SANDA

“Ante esta ideología, la respuesta tiene que ser también internacional y aquí la estamos construyendo. A nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, subrayó.

Durante su participación en el encuentro, Kicillof mantuvo encuentros con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes internacionales del progresismo.

También se reunió con el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, con quien dialogó sobre el “rol fundamental” que cumple el presidente Pedro Sánchez en Europa como opositor a la guerra y, a nivel local, para “proteger a los españoles de las consecuencias económicas derivadas por el conflicto en Medio Oriente”.

En una entrevista con LA NACIÓN en España, Kicillof anticipó que trabaja en una alianza “transversal” de partidos y entidades contra el modelo de Milei. “Hay que hacer un frente contra este tipo de políticas. Ni siquiera contra Milei en particular: contra este tipo de política”, expresó.

Los asistentes

Del encuentro participaron también del panel los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni; de Roma, Roberto Gualtieri; de Muğla (Turquía), Ahmet Aras; la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, y la jefa de la oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana María Archila, entre otros.