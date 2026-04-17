Milei autorizó por un DNU el ingreso de tropas de Estados Unidos al país para ejercicios militares

Por segunda vez en sus 28 meses de gestión, el presidente Javier Milei recurrió a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para autorizar el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para que puedan participar de ejercicios militares combinados que se harán la Argentina.

Se trata de los ejercicios Daga Atlántica,que se llevará adelante entre el martes próximo y el 12 de junio con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en la localidad de Moreno, y la operación Passex, que se hará entre el 26 y el 30 de este mes en la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, por donde pasarán el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada norteamericana.

Milei autorizó el ingreso del personal y medios militares de Estados Unidos mediante el decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial. Se trata de una atribución que la Constitución nacional le confiere al Congreso, pero el Poder Ejecutivo argumentó que envió oportunamente a la Cámara de Diputados el proyecto para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos argentinos al exterior entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, iniciativa que aún no ha recibido tratamiento legislativo, por lo que se recurrió a la vía excepcional del DNU.

Como antecedente, se siguió el mismo camino en septiembre del año pasado, cuando a través del decreto 697/2025 se autorizó la llegada de tropas de Estados Unidos para otros ejercicios combinados.

El buque de guerra USS Gridley, de la Armada de Estados Unidos DVIDS

La realización de ejercicios militares con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos refuerza la alianza que el gobierno de Milei sostiene con el presidente de ese país, Donald Trump, en momentos de fuertes tensiones en el mapa internacional, a raíz de la guerra de Medio Oriente.

Entre los fundamentos del decreto, firmado también por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, se señala que “la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en operaciones combinadas en contextos de combate constituye un recurso invaluable para potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas de la República Argentina”.

Razones de la autorización

El Gobierno explicó que la participación en el ejercicio DAGA Atlántica “mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico”. También se apunta a “estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas en futuras operaciones multinacionales”.

También advirtió el Gobierno en los fundamentos del decreto que “la no participación en dicho ejercicio afectaría significativamente al adiestramiento militar conjunto combinado en operaciones especiales, al privar a nuestras fuerzas de la oportunidad de interoperar con fuerzas de operaciones especiales de mayor experiencia y trayectoria a nivel mundial”. En ese caso –se añade en los fundamentos- se limitaría “la transferencia de conocimientos, la actualización de doctrina, la validación de procedimientos y el fortalecimiento de estándares comunes con socios estratégicos”.

Se intenta fortalecer la cooperación militar y la confianza entre las unidades de fuerzas de operaciones especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y el Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos.

Militares argentinos en ejercicios con otros países. Argentina.gob.ar

Las operaciones militares

En el ejercicio Daga Atlántica participarán unos 150 efectivos argentinos, pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército, la Agrupación Buzos Tácticos, la Agrupación de Comandos Anfibios, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la Compañía de Comunicaciones Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, además de elementos de apoyo del de la Guarnición Militar Córdoba del Ejército.

Por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervendrán unos 50 militares, una aeronave de transporte tipo C-17 Globemaster III, dos aeronaves de transporte tipo C-30 Hércules” y C-146 Wolfhound, un Equipo de Dirección del Ejercicio, una sección de Operaciones Especiales, un Equipo Táctico de Operaciones Especiales, con armamento, equipos de comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados, dispositivos de visión nocturna, equipamiento de combate (chalecos y placas balísticas, cascos y unidades de protección personal).

La operación combinada tendrá un costo de $ 428,7 millones, solventado con el presupuesto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El ejercicio Passex, que se desarrollará en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, presenta como antecedente la participación del portaviones USS George Washington, de la Armada de los Estados Unidos, en la edición de 2024.

En esta ocasión, por las Fuerzas Armadas argentinas participaránunos 350 efectivos del destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales.Las Fuerzas Armadas norteamericanas desplegarán el destructor ARA Gridley y el portaaviones USS Nimitz. El costo de los ejercicios se estima en $ 466,7 millones.