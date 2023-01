La Cámpora volvió a criticar a Alberto Fernández: lo acusó de “minimizar” el atentado contra Cristina Kirchner

escuchar

El ministro de Desarrollo bonaerense y líder de La Cámpora, Andrés Larroque, habló en una entrevista sobre el gobierno de Alberto Fernández y lo acusó de “minimizar” el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre del año pasado.

Al referirse a las repercusiones de lo ocurrido el primero de ese mes en la puerta de la casa de la exmandataria, en el barrio porteño de Recoleta, dijo: “El intento de asesinato fue licuado por los grandes medios de comunicación; la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho; y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave”.

Al sostener su postura, el referente de La Cámpora, agrupación conducida por Máximo Kirchner, cuestionó el feriado decretado tras lo ocurrido y dijo en la entrevista con el medio La Tecla: “Más allá de la declaración del feriado del día siguiente, más o menos discutible y muy rara, cuando estaba en marcha un paro de la CGT; me parece que en los días subsiguientes no se puso en la centralidad de la política argentina el hecho de que quisieron asesinar a la vicepresidenta. Y hasta en algunos movimientos, a veces pareciera que este tipo de hostigamiento y ataques finalmente pueden ser funcionales a estrategias de otros actores políticos, inclusive del propio Frente de Todos. Es muy penosa la situación”.

Consultado sobre si eso significa el fracaso del Frente de Todos o del Presidente, explicó: “Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol”. Luego, recalcó: “Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general”.

Por otra parte, le preguntaron a Larroque si hay una responsabilidad de Cristina y del kirchnerismo en que el Presidente gobernara como si él expresara al sector mayoritario de la coalición. “Seguramente habrá tiempo de ir analizando esa situación, pero de parte nuestra hubo absoluta buena fe y ese gesto no fue recíproco”, contestó. “En términos prácticos hubo indefinición en materia programática, porque ni siquiera uno puede decir que este gobierno ha llevado al extremo lo que han sido las políticas de los años previos; pero sí, lamentablemente, en ciertas indefiniciones hay una sensación de que no se va ni para un lado ni para el otro”, explicó.

Luego, fue más duro al responder para quién cree que gobierna Alberto Fernández y lo comparó con Arturo Frondizi al decir que la justicia social y la distribución del ingreso no son prioridad.

“Yo creo que hay tres modelos en la Argentina: el liberal, que obviamente lo expresó con toda contundencia Mauricio Macri; el justicialista, que lo expresaron Juan Perón y Eva Perón, y que volvimos a ver en la Argentina con Néstor y Cristina; y después hay un tercero, que es el que expresó en su momento Frondizi, que pondera lo nacional pero que no pone en la centralidad la justicia social. Creo que es lo que estamos viviendo hoy”, expresó.

“Claramente, en materia de política económica no tenemos un nivel de extranjerización o de liberalización como la que vimos con Macri, pero la cuestión de la justicia social y de la distribución del ingreso es un tema de segundo orden, por lo menos para el Presidente”, dijo.

Con respecto al año electoral y sobre los posibles candidatos a presidente en el Frente de Todos, dijo que “sin Cristina [Kirchner] pierde el pueblo”, pero que a su espacio no le faltan cuadros políticos. “Hay compañeros y compañeras con mejor imagen hacia un sector, otros que tienen más capacidad de gestión, otros que se imponen por carisma. Cristina es la que reúne la totalidad”, dijo.

No obstante, señaló que para el peronismo es importante “resolver la situación de Cristina”, en referencia a su condena, no firme aún, por corrupción en la causa Vialidad por la que, entre otras cosas, no puede ejercer más cargos públicos.

“El peronismo debe comprender que está yendo a un callejón sin salida si no resuelve la situación de Cristina, porque después de ella va a ser otro, otro y otro; o si no, lo que vamos a tener es una democracia con cepo y un peronismo con cepo, como ya ocurrió”, expresó.

Rumbo económico

Sobre el rumbo económico, Larroque prefirió indicar que para él es “el posible”, más que el deseable, y destacó “el compromiso de Sergio [Massa] de haber ido a tomar un fierro caliente” y que “la tarea se desempeña con frontalidad y permanente diálogo; a veces con más o menos acuerdo, pero siempre en comunicación”. También indicó que el país pasó de “terapia intensiva” a “terapia intermedia”.

Ante la pregunta de si el rumbo quizás no es el que más te guste, dijo: “En este momento sí. Se busca generar un camino descendente en materia inflacionaria. Me parece que cambió la percepción de la situación económica, si bien no quiere decir que sea buena. Veníamos de terapia intensiva y ahora estamos en terapia intermedia, tampoco nos podemos ir de farra”.

Además, destaco que espera que después se pueda “avanzar en el debate para generar algún marco más equitativo en materia de distribución del ingreso” y que desde su cartera se ha “planteado siempre que es urgente una suma fija; es urgente poder resolver en materia social de una forma más clara una asistencia más transparente y justa”.

Planes y ayuda social

Con respecto a su ministerio destacó que “el gobierno provincial tiene al área social como prioritaria en inversión” y sobre el plan Potenciar Trabajo opinó que “no es el camino”.

“En materia de políticas sociales tenemos que ir a un ordenamiento, a un transparentamiento y a un sistema donde no puede haber discrecionalidad. Y donde tampoco puede haber situaciones donde alguien, que es potencial beneficiario, no tenga el ingreso correspondiente que el Estado le debe dar hasta que, obviamente, se resuelva el fondo, que es la recuperación del empleo y del poder adquisitivo”, indicó Larroque. Por último aseguró que el recorte del plan “tiene que ver con una exigencia del Fondo Monetario y no con una lógica de emprolijar”.

Conferencia de prensa y anuncios por los actos del 17 de Octubre Fabián Marelli

LA NACION