Aníbal Fernández habló tras el arresto de Facundo Jones Huala y acusó a Patricia Bullrich

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió este martes a la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, se mostró conforme con el trabajo de las fuerzas involucradas y además, ante los reclamos de la oposición al respecto, indicó que la exministra de su cartera, Patricia Bullrich, no pudo avanzar respecto del problema que se vive en el sur del país con las comunidades mapuches.

“Yo me siento muy satisfecho de que hicimos un trabajo en unos meses con seriedad, optimismo, ganas, no tuvimos complicaciones, no lastimamos a nadie y los resultados están a la vista; está detenido”, remarcó el funcionario del gabinete de Alberto Fernández en diálogo con Radio10.

Tras ello, y sobre la reacción de la oposición a la noticia, Fernández fue duro con la presidenta de Pro y dijo respecto de las críticas lanzadas: “No me interesan los halagos, me interesa el reconocimiento del esfuerzo que ellos nunca pudieron resolver y cuando le tocó a Bullrich puntualmente trabajar este tema en la Patagonia, significó las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel”.

“Trabajamos con mucha seriedad y mucho cuidado, no hay un solo rasguño”, agregó sobre el operativo para arrestar a Jones Huala.

Ayer, desde sus redes sociales, Bullrich había festejado la detención del chileno prófugo: “Felicito a la gobernadora Arabela Carreras y a la Policía de Río Negro por la detención de Jones Huala. Es muy importante que rija la ley y las personas que están prófugas no puedan caminar como cualquier ciudadano común. Es un paso importante, y espero que esto ahora siga el camino de devolverlo a Chile, para que cumpla con su condena”.

Por su parte, Alfredo Cornejo, senador nacional por Mendoza y cercano a Bullrich, había apuntado ayer contra Alberto Fernández por haber recibido a la madre de Jones Huala el pasado diciembre. “El gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir”, destacó. También, había señalado: “Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino”.

En la entrevista Fernández también se excusó y dijo que en un principio “no había alerta roja de Interpol, había alerta azul” por lo que aclaró que hubiera hecho el Gobierno si hubiera obtenido primero la ubicación del prófugo: “Le hubiésemos dicho a Interpol que transformara de clave azul a roja para que permitiera que en la Argentina pudiéramos detenerlo legalmente sin ninguna complicación, porque hasta ahora estuvo detenido con algunas causas de Chubut y Río Negro”.

Con respecto a los pasos a seguir tras la detención, explicó: “Chile se presenta ante el Gobierno y comienza un proceso de acuerdo a la ley 24.767 en la cual dice con claridad que [Jones Huala] va a tener el debido proceso, como marca nuestra Constitución, y tendrá una primera instancia y eventualmente la Corte”.

“Él [por Jones Huala] está condenado en Chile y cumple un arresto domiciliario, despidió a sus abogados y se dio a la fuga. Nosotros teníamos como responsabilidad que esto no pasara sin ninguna consecuencia. La gente de Río Negro sabía cuál era nuestra misión. En este caso [la detención] la hizo la Policía de Río Negro, que trabajó muy bien con nosotros”, dijo.

Luego, volvió a criticar a la oposición: “No se preocupan por el prófugo por Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón [el exasesor de Mauricio Macri, acusado de integrar una presunta asociación ilícita]. No se preocupan por nada, son como los caranchos, le quieren sacar a todo ventaja”.

“El hombre [por Jones Huala] está detenido en el marco de lo que se venía actuando, cuando se hizo la tarea de desalojo [de viviendas tomadas por mapuches] en Villa Mascardi, que ellos no pudieron hacer [por los hechos de 2017] y fueron expulsados con piedras y molotov; nosotros sí los sacamos [a los que tomaban viviendas]”, explicó el funcionario.

Luego, hizo una salvedad con respecto a las detenciones de cuatro mujeres mapuches de diferentes organizaciones. “Las detenciones me las quieren achacar a mí, pero yo no soy juez para decidir la privación de la libertad de alguien. La jueza Silvina Domínguez es la que tomó la decisión y detuvo, de las siete mujeres, a cuatro que están procesadas y con arresto domiciliario”, dijo.

Detuvieron a Facundo Jones Huala en El Bolsón

La detención de Jones Huala

Interpol emitió ayer una circular roja para asegurar la detención preventiva con fines de extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien fue arrestado tras ser encontrado en una propiedad de El Bolsón, en estado de ebriedad y vestido con una pollera. Como el hombre fijó su domicilio en Chubut, la causa con su pedido de extradición fue enviada a la Justicia federal de Esquel, que se declaró incompetente, con lo que el caso regresó a la Justicia federal de Bariloche, donde se espera que llegue el pedido de extradición de los tribunales chilenos, mediante un exhorto que tramitan las cancillerías de ambos países.

“Tenemos un plazo corto de 24 horas por los delitos ordinarios, pero para sostener la detención necesitamos que Chile pida la extradición”, había advertido ayer en horas de la mañana la ministra rionegrina de Seguridad, Betiana Minor. Es decir que si la circular roja no se emitía, el dirigente mapuche iba a quedar en libertad en cuestión de horas.

