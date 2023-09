escuchar

La candidata a presidente por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, rechazó por medio de una carta la invitación del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, a una reunión para “profundizar las relaciones bilaterales”. “Somos antiimperialistas: cuestionamos la injerencia política y económica que su país ejerce” , le respondió.

En la misiva, que tiene fecha del domingo 24 de septiembre, Bregman le detalló a Stanley las “razones políticas” por las que declinó su invitación. “En primer lugar, no creemos que quienes somos candidatos presidenciales en nuestro país debamos debatir nuestras propuestas con representantes diplomáticos de otros países”, precisó.

Luego aclaró que celebra las luchas obreras contra el esclavismo y la violencia racial en EE. UU., pero cuestiona “la injerencia política y económica que su país ejerce y ejerció en nuestra región, donde ha tenido numerosas intervenciones militares para destituir gobiernos que no eran de su agrado”.

“Al día de hoy continúa el bloqueo contra la República de Cuba iniciado hace más de sesenta años, y la ocupación de Guantánamo, donde han montado hace más de veinte años un centro ilegal de detención en el que las personas privadas de su libertad no tienen el más mínimo derecho de defensa”, profundizó al respecto.

También le reprochó a Stanley que históricamente Estados Unidos se haya “opuesto al reclamo soberano de nuestro país por las Islas Malvinas” y el poder definitorio que ostenta la nación sobre “organismos financieros”. “Tienen control sobre el FMI, con el cual se brindan préstamos a países como la Argentina para sostener su dominación a costa de profundizar el ajuste contra el nivel de vida de las mayorías obreras y populares de mi país”, denunció.

“Pese a que es público que la deuda contraída ilegal e ilegítimamente por el gobierno de Macri en 2018 se hizo gracias a la acción del entonces gobierno de Donald Trump para beneficiarlo políticamente, ahora es el pueblo el que está pagando los costos de dicha acción, debido al reconocimiento que hizo el actual gobierno argentino”, acotó.

Sobre el fina del escrito, Bregman reafirmó su postura de no discutir políticas con representantes diplomáticos de otros países y disparó: “No desconocemos que el resto de los candidatos presidenciales en esta elección en nuestro país tienen un trato preferencial con usted y el gobierno de los Estados Unidos, una actitud que no es lo que se corresponde con una actitud elementalmente independiente y soberana”.

La carta completa de Myriam Bregman a Marc Stanley

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2023

Embajador en la Argentina de losEstados Unidos de AméricaMarc R. Stanley

He recibido una carta suya invitándome en mi carácter de candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad a una reunión “para conversar y profundizar nuestras relaciones bilaterales”. Junto a la dirección de mi partido le quiero comunicar que hemos resuelto rechazar dicha invitación. Y paso a detallar las razones políticas de dicha decisión, sin que esto implique valoración personal alguna.

En primer lugar, no creemos que quienes somos candidatos presidenciales en nuestro país debamos debatir nuestras propuestas con representantes diplomáticos de otros países. Creemos que esta es una posición soberana elemental. Los candidatos a presidente en su país no se reúnen a debatir sus propuestas con el embajador argentino, por ejemplo. No vemos por qué deberíamos actuar de otro modo. Sobre todo, cuando somos una fuerza política que cuestiona la injerencia económica y política de su país en el nuestro.

Esta decisión no es contra los trabajadores y el pueblo de los Estados Unidos, sino todo lo contrario. Nos sentimos parte y hermanados con las históricas luchas contra el esclavismo que tuvo su máxima expresión durante la Guerra Civil de mediados del siglo XIX, con las luchas obreras por la reducción de la jornada laboral que llevó a la ejecución de los “Mártires de Chicago” en 1886, hecho que la clase obrera de casi todos los países del mundo conmemoran todos los Primero de Mayo. De las luchas contra la segregación racial y sus referentes como Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King Jr., estos dos últimos vilmente asesinados bajo la complicidad del Estado que usted representa. Hoy día esta lucha persiste en el movimiento #BlackLivesMatter surgido como forma de lucha y protesta frente a la violencia policial racista, como sucedió con Trayvon Martin y George Floyd, entre otros, y desde el Frente de Izquierda nos hemos movilizado solidariamente en la Argentina. Por estas horas nos hemos anoticiado de una histórica huelga de los trabajadores en las tres grandes empresas automotrices de su país (Ford, General Motors, Stellantis) por aumentos salariales y condiciones de trabajo que nos alienta mucho, en un contexto donde en la Argentina distintos candidatos presidenciales intentan cercenar el derecho de huelga y arrasar con las históricas conquistas de la clase trabajadora. Asimismo, venimos siguiendo con mucho interés el proceso de sindicalización que se está produciendo en vastos sectores de la juventud trabajadora norteamericana.

Cuestionamos asimismo la injerencia política y económica que su país ejerce y ejerció en nuestra región, donde ha tenido numerosas intervenciones militares para destituir gobiernos que no eran de su agrado, y a nivel global, como ocurre en la actual guerra en Ucrania. En nuestro caso hemos cuestionado tanto la invasión rusa como la intervención de la OTAN en el conflicto. Al día de hoy continúa el bloqueo contra la República de Cuba iniciado hace más de sesenta años, y la ocupación de Guantánamo, donde han montado hace más de veinte años un centro ilegal de detención en el que las personas privadas de su libertad no tienen el más mínimo derecho de defensa. Su país, además, siempre se ha opuesto al reclamo soberano de nuestro país por las Islas Malvinas, apoyando a Gran Bretaña durante la guerra de 1982.

Por último, no se nos esconde, además, que su gobierno es quien tiene un poder definitorio en organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual se brindan préstamos a países como la Argentina para sostener su dominación a costa de profundizar aún más el ajuste contra el nivel de vida de las mayorías obreras y populares de mi país. Pese a que es público que la deuda contraída ilegal e ilegítimamente por el gobierno de Macri en 2018 se hizo gracias a la acción del entonces gobierno de Donald Trump para beneficiarlo políticamente, ahora es el pueblo argentino el que está pagando los costos de dicha acción, debido al reconocimiento de dicha deuda que hizo el actual gobierno argentino.

No desconocemos que el resto de los candidatos presidenciales en esta elección en nuestro país tienen un trato preferencial con usted y el gobierno de los Estados Unidos, una actitud que no es lo que se corresponde con una actitud elementalmente independiente y soberana.

Sin más, lo saludo

Myriam Bregman

Diputada Nacional

Candidata a Presidenta por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

