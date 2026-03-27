La causa contra Adorni: declara la secretaria del piloto que facturó el vuelo privado del jefe de Gabinete

Un nuevo testigo declara hoy en la causa que investiga cómo se pagó el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. Quien se presentó esta mañana es Vanesa Tossi, secretaria de Aguntín Issin Hansen, el piloto que dijo ayer a la Justicia que el viaje de la familia Adorni de Punta del Este a Buenos Aires lo abonó Marcelo Grandio.

Según Adorni, tanto el vuelo de ida como el de vuelta los pagó de su bolsillo, pero no hizo público ningún comprobante que así lo acredite. En los papeles, el pago fue de Grandio, según las distintas pruebas que están en la causa. El piloto -que además es broker y vende viajes, de acuerdo con su declaración- dijo que él le facturó el vuelo a Grandio, que se lo pagó. El monto habría sido de 3000 dólares.

El piloto Agustín Issin Hansen, ayer, en los tribunales de Comodoro Py Gentileza

Mientras tanto, como parte de la misma causa penal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete.

Los procedimientos apuntan a conseguir documentos del periodista Grandio, quien tiene un contrato con la señal estatal.

El miércoles por la noche, además, efectivos de la misma fuerza allanaran las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.

Los oficiales de la PSA concurrieron al edificio de la TV Pública, en el barrio de Palermo, por instrucción del juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado tramita el caso, para diligenciar un oficio en el que se solicita información.

Operativo de la PSA en la TV Pública Enrique García Medina

Cuando el viaje de Adorni se hizo público, tras la difusión de un video en el que se lo observa abordando un vuelo privado, el jefe de Gabinete sostuvo en una breve entrevista que él había pagado la el pasaje.

Pero ayer, Issin Hansen, piloto y broker de vuelos, insistió en que fue Grandio quien pagós los pasajes.