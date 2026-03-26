Declara el piloto al que le facturaron el viaje de vuelta de Adorni desde Punta del Este

Agustín Issin Hansen, el piloto a quien le facturaron el vuelo de vuelta en un avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de Punta del Este a Buenos Aires, declara hoy en los tribunales federales de Comodoro Py. Llegó a las 11.22, ocho minutos antes del horario de citación.

La declaración es a pedido del propio Issin, dijeron fuentes de la causa.

La semana pasada, cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin dijo a LA NACION: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”. Adorni dice que al viaje lo pagó él.

Grandio es un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Voló con el jefe de Gabinete y su familia a Punta de Este (solo de ida, no de vuelta) y dijo que los había invitado a su casa en esa localidad uruguaya a pasar el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del vuelo.

Como parte de la misma investigación, un grupo de efectivos de la Policía Seguridad Aeronáutica (PSA) allanó anoche las oficinas de Alpha Centauri, en el aeropuerto de San Fernando.

El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

Ayer, en la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada, Adorni declaró: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él y no explicó por qué. “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”, le contestó al periodista que le preguntó si existían constancias de ese pago.

La misma semana que Pagni dio cuenta del viaje, apareció un video donde se los ve subir a un avión privado a Adorni, su mujer, sus dos hijos y Marcelo Grandio, quien dio varias versiones sobre los vuelos. Primero dijo que “Manu lo pagó”; después, que cada uno pagó su parte, y finalmente, que lo pagó Adorni “con plata del Estado”.

Oficiales de Policía de Seguridad Aeroportuaria salen, anoche, de las oficinas de Alpha Centauri, después del allanamiento Pablo Elias

Adorni, en una entrevista sobre el tema, contestó: “No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”. Y denunció un supuesto intento interno de desestabilización contra el Gobierno: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”.

La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.

Allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri de San Fernando, por orden del juez Ariel Lijo Pablo Elias

Issin es piloto corporativo. Voló aviones de línea de Latam y hoy trabaja para Consultatio. Según su página de LinkedIn, antes se desempeñó en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo (para la firma Royal Class) y maneja helicópteros.

En la factura que lo vincula con esta causa penal, registra un domicilio en Uruguay, en el complejo Greenpark, en Solanas.

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