La causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), es ahora mucho más que una trama de presuntos testaferros.

La investigación nació ligada al hecho de que el imponente predio, con helipuerto y autos de lujo, estaba a nombre de un monotributista y una jubilada, pero creció, sumó el delito de lavado, y hoy se extiende hasta los negocios de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Así, según la hipótesis del caso, la quinta podría ser apenas una deriva de una presunta defraudación en perjuicio de la AFA.

Hoy, la Corte Suprema resolvió que el caso regrese al juzgado federal de Daniel Rafecas, donde el expediente dio sus primeros pasos, antes de ir y venir por distintos fueros y juzgados hasta recalar en el de Adrián González Charvay, en Pilar, donde los investigados buscaron con insistencia que tramitara.

El regreso a Comodoro Py —a un juzgado que pronto podría quedar vacante— se produce en momentos en que se aguardan los resultados de dos grandes líneas de medidas ordenadas por González Charvay.

Como al inicio: Rafecas reasuirá el caso

Una está orientada a precisar el valor de todos los bienes alcanzados por la investigación. La mayoría están vinculados con Real Central SRL, la firma dueña de la quinta, cuyos titulares son el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Hay autos de alta gama (varios Porsche y una Ferrari F430, entre otros), motocicletas, obras de arte y otras propiedades. Pero en esa lista figuran también dos propiedades a nombre de Tapia, en el barrio cerrado Diciembre, en Campana.

La valuación de ese conjunto de bienes (son casi 80), ordenada en enero, estaría prácticamente terminada, pero todavía queda pendiente uno: la quinta. Sobre ella persisten diferencias significativas entre los peritos oficiales y los de parte, señalaron las fuentes consultadas.

La segunda medida clave de la causa apunta directamente a los negocios de la AFA. Entre otras cuestiones, el peritaje contable busca reconstruir cómo se decidió la contratación de TourProdEnter, la sociedad vinculada a Javier Faroni, que cobraba una comisión del 30% por gestionar los ingresos comerciales de la entidad en el exterior y quedó marcada por la sospecha de desviar millones de dólares.

Determinar cuánto dinero generaron esos contratos y si los fondos que correspondían a la AFA ingresaron efectivamente a las arcas de la entidad es uno de los puntos que especificó el juez al ordenar la pericia, en abril. Otro es poder determinar si el porcentaje que cobraba la sociedad de Faroni tenía algún tipo de racionalidad económica.

La medida apunta, además, a esclarecer las transferencias de dinero de la AFA a Real Central, la sociedad propietaria de la quinta. Según publicó LA NACION, entre la documentación secuestrada por la Justicia figuran dos órdenes de pago de junio de 2025 por servicios de logística: una por 231 millones de pesos y otra por 70,4 millones.

Las fuentes consultadas advierten que esta pericia podría arrojar información clave para el caso, aunque no necesariamente definitiva; su resultado podría abrir nuevas líneas y dar lugar a otras medidas de prueba.

La prueba

Durante los allanamientos ordenados por Rafecas al inicio del caso, se secuestró, entre otros elementos, un bolso y una placa homenaje con el nombre del tesorero Toviggino y kartings asociados a su hijo Máximo. Esa es una de las muchas pruebas sobre el vínculo entre la AFA y el predio de Pilar.

Otro indicio en ese sentido se produjo cuando el caso tramitaba en el juzgado de Marcelo Aguinsky. Pantano tenía a su nombre una tarjeta corporativa de la AFA con un gasto promedio de 50 millones de pesos mensuales en 2025. Con ese plástico se pagaban, por caso, los peajes de algunos de los autos encontrados en la quinta.

A esos hallazgos se sumaron revelaciones periodísticas que estrecharon el nexo del tesorero con el predio. Tal como reveló LA NACION, entre los elementos que alcanzaron a ser retirados del predio, figura un cuadro del tesorero junto a su padre, que colgaba en el quincho del lugar, y un whiskey personalizado con su nombre.

La pintura en el quincho de la AFA

LA NACION también identificó otro punto de contacto. Cuando el dirigente se presentó a declarar en el fuero penal económico, en una causa por presunta evasión impositiva de la AFA, llegó acompañado de un auto cuya patente lo vinculaba a Real Central. El auto finalmente se retiró del lugar y Toviggino se marchó en otro vehículo, sin chapa.