La Confederación General del Trabajo (CGT) transita el tramo final del año sin fuerzas para ir a un nuevo paro general. Tras escuchar en la UCA las definiciones que dejó el Papa León XIV durante su visita al país, la central obrera apelará a la prudencia y retomará su agenda en las calles con una presencia dosificada mediante reclamos sectoriales. El repliegue se enmarca en un pronunciado retroceso de su centralidad histórica y de una capacidad de convocatoria debilitada ante el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

“El consejo directivo no tiene prevista una reunión por ahora”, le aseguraron a LA NACION desde Azopardo 802. Si bien circuló que en la central obrera que conducen Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) se baraja la idea de convocar “a una interrupción de tareas de dos o cuatro horas en los puestos de trabajo”, la opción se encuentra hoy en stand by. “Se habló en modalidad de 3/4 en los lugares de trabajo. Es una posibilidad, pero no hay confirmación”, señalaron fuentes sindicales.

Bases desmotivadas o poco consustanciadas con la vida gremial, pérdida de eficacia de las medidas de fuerza, crisis de representación en un mercado de trabajo fragmentado e informal y la aprobación de la reforma laboral son algunos de los motivos que explican la pérdida de influencia de los gremialistas. Con este panorama, los dirigentes concentran sus esfuerzos en las urgencias de sus propias organizaciones, sin articular una estrategia común de gran escala. “Cada uno está tirando cocodrilos alrededor de su sindicato para afrontar la situación”, graficó un dirigente cegetista.

Los sindicalistas calificaron de “dramático” el panorama del entramado productivo: desde noviembre de 2023 cerraron 32.429 empresas y se perdieron 274.000 puestos de trabajo registrados, una caída del 4,3%. A esa postal se suman una utilización actual de la capacidad instalada del 60,1% y una informalidad que alcanza a cerca del 45% de los trabajadores, hoy el principal canal de inserción laboral.

Las paritarias condicionadas por los topes oficiales completan un cuadro de incertidumbre, en la cual también golpean las finanzas gremiales: obras sociales en rojo y estructuras recreativas —como hoteles y campings— deterioradas, con dificultades para sostener sus prestaciones y mantenimiento. Por la crisis en el sistema de la salud, la CGT logró un fugaz acuerdo interno: se movilizará el jueves próximo a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) para reclamar por una deuda que mantiene el Estado con las prestadoras y por los costos de los servicios.

Desde la asunción de Milei, la CGT convocó cuatro huelgas generales para desafiar a su modelo libertario. La última fue en febrero de 2026 y sin movilización. Los resultados no corrieron el amperímetro y desnudaron las dificultades de la casa madre del sindicalismo peronista para congregar e interpelar a sus representados. Sin poder sostener la presión en las calles, la disputa recaló buena parte del año en la Justicia a fin de trabar artículos de la nueva ley laboral.

La puesta en marcha de la norma, hasta ahora, no logró compensar la caída del empleo privado: las nuevas contrataciones quedaron 37.800 puestos por debajo de las bajas registradas (SIPA).

En paralelo, el cerrojo del Gobierno Nacional consolidó en estos años la política de descuentos salariales por los días de paro y el tope a la homologación de los acuerdos paritarios para evitar que se trasladen a los aumentos de precios. La pauta de referencia pasó del 1% mensual en 2025 al 2% en 2026. La política salarial se ordena desde el Ministerio de Economía, pero la ejecuta el de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo.

“La CGT es la única institución histórica a la que le entró la bala con este gobierno. El gran perdedor es el movimiento obrero”, sintetizó una fuente sindical. También se señala una particularidad del estilo irascible de Milei: “Casi no confronta en sus discursos con nosotros, pero sus políticas nos han hecho daño como a ninguno”. El diagnóstico se completa con una admisión contundente: “Este año la pelea en la calle se perdió”.

Los recientes escándalos de Facundo Moyano aportaron a la idea de disonancia que transita la dirigencia sindical con la sociedad. El nivel de ostentación que recorrió al caso protagonizado por el titular del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) y miembro del clan familiar volvió a poner bajo la lupa el estilo de vida de gremialistas, la endogamia de sus estructuras y el contraste con la realidad que atraviesan los trabajadores. Los secretarios generales mascullaron su enojo, lo desmarcaron de la CGT y evitaron pronunciarse en público.

Marginada del PJ

La CGT se encuentra marginada de la toma de decisiones partidarias del Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, algunos dirigentes sindicales comenzaron a mostrar gestos de posicionamientos por su cuenta. En la convocatoria del Frente Renovador de Sergio Massa en San Fernando estuvieron entre las primeras filas los triunviros Sola y Jerónimo, así como también Andrés Rodríguez (UPCN) y Omar Plaini (Canillitas).

Sergio Massa logró convocar a su acto a dos de los tres jefes de la CGT y al estatal Andrés Rodríguez, jefe de UPCN desde 1992 Camila Godoy

No asistió Gerardo Martínez (Uocra), quien se encuentra de viaje por Ginebra para participar del Consejo de Administración de la OIT. Por su parte, desde la previa se descontaba la ausencia de Héctor Daer (Sanidad), uno de los dirigentes que, pese a su pasado en el Frente Renovador, impulsa al MDF de Axel Kicillof. También del tercer integrante del triunvirato cegetista, Argüello. Su jefe político y líder de Camioneros, Hugo Moyano, parece más propenso a las filas del gobernador bonaerense.