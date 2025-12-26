La CGT recibió a Axel Kicillof y busca apoyos para “frenar” la reforma laboral de Milei

Después de la convocatoria acotada que tuvo la marcha del jueves pasado en rechazo de la reforma laboral, la conducción de la CGT retomó hoy las conversaciones para sumar apoyos entre los gobernadores opositores, con el objetivo de bloquear el avance del ambicioso proyecto de Javier Milei en el Congreso.

Mientras el Senado comenzaba a debatir el Presupuesto 2026, el triunvirato que lidera la central obrera, Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, recibió al mandatario bonaerense Axel Kicillof para analizar la ley de “modernización laboral” que impulsa la Casa Rosada.

Durante el encuentro, los popes gremiales reiteraron su inquietud por los “alcances” de la reforma que propone Milei. Según indicó la cúpula de la CGT en un comunicado, la iniciativa oficial es "regresiva, flexibilizadora y precarizadora". Además, consideran que “amenaza derechos históricos de las y los trabajadores y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país”.

En ese marco, los jefes de la central obrera ratificaron su “profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo".

La CGT convocó a manifestarse en la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral de Milei Nicolás Suárez

El jueves pasado, la CGT activó su plan de lucha en las calles para hacer una demostración de fuerza al Gobierno. Pero la convocatoria fue limitada: pese a que movilizó su aparato, la central no logró llenar la Plaza de mayo.

En el acto, el triunvirato de secretarios generales de la central lanzó la amenaza de un paro general.

🧾📣 COMUNICADO CGT | REUNIÓN CON @Kicillofok (PBA)



La CGT reafirma: vamos a dar la pelea en todos los ámbitos para frenar la reforma laboral y defender derechos: en la calle, en Diputados, en el Senado y en la Justicia.#CGT #TrabajoArgentino #IndustriaNacional #ReformaLaboral… pic.twitter.com/m1vibAW6wf — CGT (@cgtoficialok) December 26, 2025

El jueves, después de que la CGT se movilizara, el oficialismo logró aprobar el dictamen de la reforma laboral en el Senado, pero debió postergar su votación en el recinto para febrero.

La idea original de la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, había sido sesionar esta semana. No obstante, el conflicto que se desató en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados obligó a demorar los planes del oficialismo.

Tras verse con Kicillof, quien asistió al encuentro acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y un puñado de funcionarios, como Carlos Bianco y Andrés Larroque, la CGT advirtió que dará batalla en la calle, el Congreso y la Justicia para impedir el avance del proyecto presentado por el oficialismo"

“Esta central obrera reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. En ese marco, daremos la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas: en la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia, utilizando todas las herramientas democráticas a nuestro alcance", puntualizaron.

Hace tres semanas, el Gobierno presentó una amplia reforma laboral que contempla modificaciones a las indemnizaciones, incentivos para facilitar la contratación de nuevos trabajadores y límites a los paros en las áreas definidas como esenciales.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral de Milei es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que el Gobierno apunta a “favorecer el pago de indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado”. El FAL se sostendrá con el 3% de las remuneraciones que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

Además, la denominada “modernización laboral” afectará los mecanismos de recaudación de los sindicatos y podría impactar de lleno en la recaudación del sistema previsional. En la Casa Rosada aseguran que la merma se financiará con los ingresos del fisco generados por la reducción del gasto público.

Uno de los puntos que más irrita a los gremios es la reducción de un punto -del 6 a 5 por ciento- del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios para financiar a las obras sociales.

Respaldo a Kicillof

En medio de la feroz interna por el liderazgo del PJ, la CGT volvió a respaldar a Kicillof, quien es resistido por La Cámpora por sus gestos de autonomía frente a Cristina Kirchner. Está claro que el gobernador bonaerense aspira a posicionarse como la contracara de Milei y sumar respaldos para su proyecto presidencial.

Hoy, la cúpula de la central obrera destacó “la importancia del rol de Kicillof en el escenario federal” y elogiaron su gestión en Buenos Aires, "en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión".

En las últimas semanas, el triunvirato que lidera la central obrera recibió a diputados nacionales e intendentes del peronismo con el fin de sumar respaldos para “frenar” la reforma laboral.