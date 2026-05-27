La chicana de Patricia Bullrich a Jorge Macri por la gestión de los piquetes en la Ciudad

La senadora Patricia Bullrich sigue en modo campaña y posicionándose como la principal candidata a jefa de Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. En este marco, en las últimas semanas encabezó un raid de críticas a la administración de Jorge Macri en las que apuntó contra el estado de los subtes, el mantenimiento y, ahora, la gestión de los piquetes y cortes de calles en la Ciudad.

La también exministra de Seguridad y exmiembro de Pro, partido que lidera Mauricio Macri, compartió una imagen de un cartel publicitario del gobierno porteño en el que celebraban una “Ciudad sin piquetes” con un antes y después de una calle ocupada.

“Gracias por el reconocimiento. Justo esa avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. Decisión desde el día 1 del Presidente", escribió Bullrich junto a la fotografía en su cuenta de X.

El posteo de Bullrich contra Macri X

“PD: ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos”, deslizó para cerrar el posteo, en alusión al comentario que solía hacer cuando estaba a cargo de la cartera de Seguridad.

Mientras la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni—otro de los que aparecía como potencial candidato de LLA—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Bullrich comienza a ubicarse en la carrera contra Pro y el kirchnerismo.

La semana pasada ya se había referido a la “falta de inversión” en el transporte público en el territorio porteño y a la necesidad de más líneas que conecten los distintos barrios. “Los subtes nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión“, lamentó en un posteo de X.

Esta había sido la segunda vez en menos de un mes que Bullrich —quien fue miembro de Pro y candidata a presidente por el partido— hacía alusión a la gestión amarilla en la Ciudad. Días antes, tras su encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, elogió la gestión en el país vecino y también aprovechó para cuestionar la administración de Macri.

El video que subió Bullrich a sus redes

“El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece", escribió la funcionaria en su cuenta de X junto a una fotografía en la que se la podía ver sentada de visita en la capital chilena.

La respuesta de Macri

El jefe de Gobierno porteño le respondió a la senadora luego de que cuestionara el estado del subte de la ciudad de Buenos Aires. “Hola senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, respondió Macri en X, en una crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, el jefe de Gobierno remarcó que el subte es una “prioridad” para su administración y enumeró las acciones que tomó la administración porteña en ese ámbito. “Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las Líneas A y C. Todos 0KM”, precisó.

Sin embargo, sobre el mensaje irónico por los piquetes aún no se pronunció.