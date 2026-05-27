La tropa digital de Santiago Caputo denunció un pacto con el kirchnerismo en La Matanza y apuntó a Sebastián Pareja

La interminable interna palaciega que tiene a Karina Milei y Santiago Caputo como protagonistas centrales no descansa. Después del tedeum en la Catedral Metropolitana, en el que las disidencias quedaron nuevamente al descubierto, la pelea llegó al histórico bastión peronista de La Matanza, que encabeza el intendente Fernando Espinoza.

El apoyo de integrantes del bloque libertario en el Concejo Deliberante local a la condonación de $69 millones de deuda acumulada por el municipio en el pago de tasas municipales de un predio, propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), encendió las críticas de los integrantes de las Fuerzas del Cielo, que apuntaron a uno de sus blancos preferidos: el diputado nacional y armador karinista bonaerense, Sebastián Pareja, a quien acusan de acordar con el caudillo peronista matancero, que pretende votar hoy la condonación de la deuda.

🧈🚨| OTRO ÉXITO DE SEBASTIÁN "MANOS DE MANTECA" PAREJA.



Los concejales de La Libertad Avanza en La Matanza le votaron a favor a Espinoza en una estafa contra el Estado Nacional.



En 2014, la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional le otorgó a la Municipalidad de… pic.twitter.com/WyBfk15PMc — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) May 27, 2026

“Los concejales de La Libertad Avanza en La Matanza le votaron a favor a Espinoza en una estafa contra el Estado Nacional”, posteó Esteban Glavinich, conocido en la red social X como Traductor Te Ama, considerado parte de la tropa digital caputista. “La Matanza no pagó ni una sola vez durante 12 años y ahora Espinoza y sus concejales a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda impulsaron una ordenanza en la que se perdona el 100% de la deuda. En vez de eso, deberían retirarle el comodato por incumplimiento del contrato y recuperar el predio del Estado Nacional; pero los concejales de Sebastián Mantequilla Pareja al parecer prefieren bajarse el calzón ante los kukas”, agregó el tuitero, que ya tuvo un recordado encontronazo a los golpes con el propio Pareja, quien a su vez tiene denunciados a varios de los integrantes de la tropa digital caputista en la Justicia.

Glavinich también publicó la ordenanza, que no da razones que justifiquen la condonación de la deuda, y en la que figura la firma de Gabriel Chaile, uno de los tres concejales del bloque La Libertad Avanza en La Matanza y, según él, leal a Pareja. Se sumó con un retuit a ese posteo (luego retirado) el exlegislador porteño Ramiro Marra, otro de los exiliados del mundo de La Libertad Avanza por orden de la secretaria general de la Presidencia.

El diputado nacional Sebastián Pareja fue el armador territorial de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Pilar Camacho

La concejal Leila Gianni, integrante del universo libertario y presidenta del bloque Alianza Libertad Republicana, que tiene cuatro concejales, prefirió centrarse en fustigar a Espinoza. “Pretende que le condonen el 100 por ciento de la deuda que el municipio se comprometió a pagar desde 2014, cuando desde Nación le cedieron el terreno en el que se construirá el Polo Tecnológico”, dijo Gianni a LA NACION. Evitó, sin embargo, opinar sobre la actitud del libertario Chaile, exfuncionario del Ministerio de Trabajo bonaerense, ya que “ellos están en otro bloque”. Cerca de Pareja, en tanto, esquivaron el conflicto y buscaron despegar el armador bonaerense del concejal Chaile.

Desde el sector caputista estimaron que la firma de Chaile, a quien señalan como parte de la tropa de Pareja, muestra “la diferencia entre la vieja política, que recurre al armado tradicional, y la nueva, que se hace en las redes sociales”.

Mientras los vecinos de La Matanza pagan tasas cada vez más caras y conviven con calles destruidas, basurales y falta de servicios, mañana Fernando Espinoza impulsa en el HCD una ordenanza para borrar una deuda municipal de $69.816.989,18 por Tasa de Servicios Generales.

No es… pic.twitter.com/7O3OuHAaBa — Leila Gianni (@Leigianni) May 27, 2026

La interna entre karinistas y caputistas tuvo un nuevo capítulo el lunes, en el tedeum oficiado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Allí, Caputo fue excluido de la transmisión oficial (manejada por leales a la secretaria general de la Presidencia) y también de las fotos que Presidencia distribuyó luego de culminados los actos de conmemoración del 25 de mayo.

Su sector contestó, a su manera, con la difusión en las redes sociales de un video en el que se ve a Caputo saludando a Eduardo “Lule” Menem, y luego frotándose la mano en su sobretodo. Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien el consejero acusó de estar detrás de la cuenta @PeriodistaRufus, compartieron ayer la reunión de mesa política, sin acercamiento a la vista. Hoy, la batalla siguió en las redes, pero también en La Matanza.