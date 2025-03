La Ciudad le dará la gestión electoral a la empresa que hizo la boleta electrónica que fue suspendida en 2023

Entre el relieve político inusual de los candidatos a legisladores, el distanciamiento de la elección en la ciudad de Buenos Aires respecto de la nacional y el fantasma del fiasco del voto electrónico en 2023, el 18 de mayo tendrá puesto el ojo público en los resultados, pero también en el proceso. El antecedente no es bueno: la última elección en la Capital fue opacada por ruidos respecto del sistema elegido, que implicó pasar por una máquina para la boleta electrónica local y luego a un cuarto oscuro para la papeleta nacional.

Hubo problemas para emitir el sufragio, cuestionamientos de la Justicia y un voto en blanco particularmente alto y menor participación para la categoría de jefe de Gobierno. Ahora, a 40 días de la elección, la Ciudad se prepara para otorgar el contrato a la empresa que gestionará, llave en mano, el domingo electoral .

La ganadora será MSA, la misma que en 2023. La razón es simple: fue la única oferente, al igual que en las últimas elecciones. La empresa argentina parecería estar sola en el mercado de las máquinas de votación. Las competidoras usuales, Indra, Correo Argentino y Smartmatic se enfocan en el servicio de recuento provisorio de votos, aunque podrían haber subcontratado a prestadoras de las máquinas necesarias para la votación electrónica.

Imágenes del caos en las escuelas porteñas por el voto electrónico en 2023

En el negocio hay un problema de costos: MSA es la única que tiene máquinas en el territorio nacional, mientras que el resto debería importarlas temporalmente -con costos logísticos altos, ya que llegarían en barco-, o realizar una fuerte inversión de compra.

Los plazos corren y aprietan a pocos días de la elección. Según explicaron fuentes conocedoras del proceso, se debe a que el procedimiento previsto para auditorías y selección implica tiempos cortos. No descartan avanzar con una modificación en el futuro para evitar que se repita. Se estima que la licitación se adjudicará en los próximos días, a favor de MSA, por un monto cercano a los US$25 millones, aunque el precio exacto no se conoce debido a que la página web oficial de compras del gobierno porteño no actualizó la apertura de ofertas.

Una semana más

Fuentes del Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño dijeron que los sobres se abrieron el miércoles pasado, pero que los oferentes solo los visualiza Comisión Evaluadora de Ofertas. Sus integrantes son los que están se encuentran en proceso de elaboración del dictamen de preadjudicación, que se publicará la semana que viene, una vez terminado y definido, con el resultado final. Aseguraron que así es el proceso habitualmente.

La licitación incluye la mayor parte de los servicios, hasta logística y capacitación, incluyendo las boletas con chip que imprimirá la máquina, todo de lo que deberá hacerse cargo la ganadora. La Ciudad deberá ocuparse de los padrones y urnas. Al cierre de esta nota, desde el IGE no respondieron a este medio las consultas hechas por la falta de actualización ni por los detalles ofertados, que ya deberían ser visualizables.

El sistema de boleta única electrónica que se utilizó en la ciudad de Buenos Aires Archivo

Fuentes del sector acusaron que el resultado no sería de competencia, por la confirmación de que se aplicaría la boleta única electrónica. La prerrogativa de elección del método la tiene el IGE de la Ciudad, aunque la decisión siempre tiene un componente político.

En 2023, luego de las PASO, se suspendió la aplicación del sistema. “Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral”, dijo en ese entonces María Servini, la jueza con competencia electoral en la Ciudad. A partir de esa experiencia, suspendió el convenio con la gestión porteña que habilitaba el sistema (que está previsto dentro del código electoral local) y, en octubre, se votó con boleta corta de papel.

Sergio Angelini, titular de la firma MSA, respondió a las críticas de Servini con una carta al magistrado Alberto Dalla Vía y dio una entrevista con Infobae en la que dijo: “Hubo fallas. En un proceso electoral donde hay tecnología hay que considerar que las máquinas pueden fallar, son máquinas que no son estáticas, si no que se las carga, se las lleva un camión, se las golpea... entonces nos encontramos el día de la elección con un total de 7 u 8 máquinas destruidas, con pantallas rotas y demás. Pero a lo largo de toda la jornada, de todas las horas de votación, se repusieron un total de 251 máquinas...”.

La jueza María Romilda Servini tiene competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires GETTY IMAGES

Este año se implementa un sistema de planificación de los comicios distinto. Si bien el IGE ya existía en la elección pasada, su director era interino. Su actual titular, Adrián González, estuvo en la gestión de Correo Argentino de Mauricio Macri, tiene experiencia y formación en derecho electoral y fue votado, con dos tercios, por la Legislatura porteña en junio del año pasado, por un período de cinco años.

De vínculos con la Justicia electoral, apuestan desde el IGE a que la menor dificultad de las elecciones, al no ser concurrente con la nacional (y menos aun implicar dos sistemas de votación), más capacitación y una mejor previa de contactos y vínculo con Servini de Cubría prevengan una mala experiencia como la de 2023 . Entre las preparaciones se harán dos simulacros en la previa del 18 de mayo.

Dentro de los cambios se implementó un registro de empresas proveedoras de servicios electorales, con un subregistro de tecnologías electorales, en la que se registraron las cuatro clásicas competidoras. En el marco de los procesos previos, hubo una audiencia -en la que participaron MSA, Smartmatic e Indra-, para exponer la metodología de votación que podían ofrecer. Salvo MSA, todas presentaron opciones de boleta de papel.

Fuentes de la Ciudad creen que parte del problema en 2023 fue no haber tendido lazos con la Justicia para la comprensión del sistema. Algunos estiman que fue un problema político, más que de incidencia de problemas, que se debieron más a los dos sistemas de votación en simultáneo y no a las máquinas.

Camila Dolabjian Por