En la búsqueda de una salida más rápida a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus, el gobierno porteño redoblará la apuesta e intensificará a partir de hoy los testeos, en la búsqueda de casos en los hogares.

Desde el Ministerio de Salud que encabeza Fernán Quirós, y en conjunto con el Plan Detectar que desarrolla el gobierno de Alberto Fernández en distintos puntos del país, se pondrá en marcha un operativo para testear a todos los convivientes de los contagiados, un método que -descuentan en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta- redundará en un inevitable aumento de casos diarios detectados (alrededor de un 20 por ciento), con la esperanza de que, 15 días después, los índices comiencen a bajar.

"Se decidió testear a los convivientes para llegar lo antes posible a los posibles positivos, y cortar antes la cadena de contagios", explicaron a LA NACION cerca del jefe de gobierno porteño. Hasta ahora, el método que se sigue con quienes comparten la cotidianidad con los infectados era el aislamiento sin testeo, durante dos semanas.

La búsqueda activa de casos, aún con el costo político diario de ver un aumento de los casos, es la forma de acelerar los tiempos en la búsqueda de nuevas flexibilizaciones para actividades en la ciudad. "Tenemos un promedio de 1000 casos por día, esto lo llevaría a 1100 o 1200. Esperemos que después de dos semanas empiecen a bajar", afirmó un miembro del gabinete porteño.

Convencidos de continuar en el camino de la "cuarentena diferenciada" de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad no quieren dejarse llevar por el optimismo desmedido. "Esto aún no terminó", dijo hoy Quirós en una conferencia de prensa, aunque agregó que en la ciudad "entre el 12 y el 14% de la ciudadanía probablemente tenga anticuerpos" contra el virus. "Es un indicador que tenemos, una curva madura, con un R cercano a 1, pero todavía nos queda un proceso duro. No es tanto el esfuerzo que nos queda por delante", reflexionó, con la intención de infundir ánimo en la sociedad, luego de cuatro meses de cuarentena en la zona metropolitana.

Rodríguez Larreta, que continuará hoy con la ronda de entrevistas a medios radiales y televisivos, espera que el retorno a la fase 3 de la cuarentena que comienza hoy no termine en un "desmadre" de incumplimiento ciudadano, y confía en que la "estabilización" de los casos conceda nuevas chances de flexibilización.

"Con los casos estables hay que trabajar para recuperar la libertad, pero con la responsabilidad de cuidarnos todos. Hoy podemos entrar en una nueva etapa, porque estamos muy a fondo yendo a buscar los casos y porque confiamos en la responsabilidad de la gente", dijo el jefe de gobierno a LA NACION anteayer. En la entrevista también negó ser "amigo" del Presidente, aunque defendió su decisión de "trabajar en conjunto" para combatir la expansión del coronavirus.