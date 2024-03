Escuchar

La decisión del presidente Javier Milei de postular al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia desató críticas generalizadas en el espectro opositor. La Coalición Cívica, por caso, anticipó que impugnará el pliego de Lijo cuando el Poder Ejecutivo lo remita al Senado para su aprobación.

“El más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, advirtió la mesa ejecutiva del partido que lidera Elisa Carrió. “No podemos soslayar que fue este magistrado quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.

“A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”, enfatizaron.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, señalaron.

No solo la Coalición Cívica reprobó la proopuesta de postular a Lijo como miembro de la Corte. Desde Pro, el diputado Fernando Iglesias –aliado al oficialismo- también cuestionó la decisión.

“En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema -aseveró-. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años”.

En el mismo sentido se expresó María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante la gestión de Mauricio Macri. “Hoy es un día muy triste para quienes luchamos contra la corrupción y la casta de verdad. La nominación del juez federal Ariel Lijo es la consagración del poder eterno que tiene en nuestro país la corrupción”, aseveró la abogada penalista y exvicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico.

La decisión del Gobierno de postular a dos hombres al máximo tribunal, contrario a lo que reza el decreto 222/2003 que recomienda considerar la diversidad de género en esos nombramientos, también generó rechazo.

“El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”, manifestó la socialista Mónica Fein.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: “Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”.

“Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, agregó.

La radical Carla Carrizo repasó que “de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte”.

