La Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político contra el juez que ordenó el cese en la difusión de los audios de Karina Milei

Patrocinados por la abogada y líder del espacio, Elisa Carrió, dirigentes de la Coalición Cívica presentaron en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Patricio Maraniello, el juez que ordenó con una cautelar el cese en la difusión de audios de Karina Milei.

El fallo, remarcó hoy Carrió en una publicación en redes, es una “decisión de censura previa”, pero su decisión en el caso de la hermana del Presidente fue solo uno de los motivos de la presentación.

El pedido estuvo fundado también en una supuesta connivencia de Maraniello con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales; la pertenencia del juez a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), que formaría parte de una supuesta red de tráfico de influencia, según la denuncia; y las acusaciones que pesan sobre el magistrado de abuso sexual.

“Existen elementos contundentes para asegurar que el Dr. Maraniello ha incurrido en las causales de remoción por mal desempeño y comisión de delito en el ejercicio de sus funciones”, dice el escrito, presentado por el legislador porteño Hernán Reyes y la diputada nacional Marcela Campagnoli.

“Corresponde señalar que las conductas adjudicadas al magistrado configurarían los delitos de abuso moral y sexual, prevaricato, encubrimiento, y tráfico de influencias”, afirman.

CABA, 05 de Septiembre de 2025



Elisa Carrió, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli piden juicio político al juez Maraniello.



Los dirigentes de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Diputada Nacional y Hernán Reyes, Legislador de la Ciudad con el patrocinio letrado de la Dra… — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 5, 2025

