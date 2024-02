escuchar

Tras la caída de la ley ómnibus, en la que ahora el Gobierno de Javier Milei se quedó sin un mecanismo para regular los haberes jubilatorios, los diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para que los haberes aumenten todos los meses y los adultos mayores no pierdan poder adquisitivo. Además de los aumentos por la inflación, piden un adicional del 10% para marzo, que se percibirá a principios de abril.

La iniciativa fue firmada por los legisladores Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, que responden a la dirigente y líder de la CC Elisa Carrió. Entre los fundamentos, se encuentran que hay una fuerte escalada en los precios de los alimentos y medicamentos, y que la situación se agravó por la devaluación de diciembre de 2023, que hizo que los jubilados pierdan el 21% del poder adquisitivo.

En ese sentido, siendo que la Anses tarda alrededor de dos meses para liquidar los haberes, se propuso que en marzo se disponga de un 10%, mientras que a partir de abril, las jubilaciones aumentarían todos los meses en base al dato del Índice de Precios al Consumidor, que informa el Indec dos meses antes.

El proyecto, a su vez, indica: “A partir del 1 de abril de 2024 las prestaciones se actualizarán mensualmente confirme a la variación del Nivel General del IPC elaborado y publicado por el Indec correspondiente al tercer mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar”. También subraya que la primera actualización será en base al IPC de enero.

“El adicional de abril se puede hacer mediante un bono, o en dos partes. Tenemos este ‘delay’ porque se tarda mucho en liquidar en Anses”, explicó Paula Oliveto en diálogo con LA NACION. “Lo que tiene de interesante esta propuesta es que se actualiza todos los meses, una vez que se conozca el dato de la inflación”, agregó.

Qué proponía la ley ómnibus para las jubilaciones

Con la eliminación de la ley ómnibus del Poder Legislativo, quedó inactivo el sistema propuesto por el Gobierno para gestionar los haberes. El apartado que se enfocaba en los jubilados, había quedado definido con un reajuste bajo dos modalidades. Hasta el mes de marzo, inclusive, se mantenía la fórmula de actualización implementada por el kirchnerismo, que pautaba reajustes trimestrales tomando como referencia la variación salarial y la recaudación de impuestos, pero que dejaba las cifras finales por debajo del índice de inflación.

Desde abril, en tanto, se iba a aplicar, si se aprobaba el proyecto, una fórmula que considere el IPC (índice de Precios al Consumidor) que difunde el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para su cálculo definitivo.

En ese capítulo, el oficialismo remarcaba que “va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual” y que, a partir de abril, “comienza una actualización automática por inflación mensual, en base al último dato de inflación disponible del Indec”.

El Gobierno consideró que así “se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”; sin embargo, al mantener la fórmula vigente hasta el mes de marzo, los haberes iban a quedad desactualizados respecto de la suba de precios de los meses de enero y febrero, que son de los más altos cada año.

Los mensajes de la CC por las jubilaciones

Antes del tratamiento en particular de la ley ómnibus, que luego fue retirada del Congreso por falta de acuerdos, Maximiliano Ferraro pidió una nueva propuesta de movilidad jubilatoria. “Los jubilados no pueden seguir perdiendo frente a la inflación. Cuando el oficialismo anunció que postergaba el paquete fiscal de la Ley Ómnibus, también decidió postergar a los jubilados y sus ingresos. La Coalición Cívica no va a ceder a que el ajuste caiga sobre ellos, vamos a defenderlos”, escribió el diputado en la red social X.

Asimismo, esta semana Elisa Carrió salió al cruce contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por este mismo tema y lo acusó de querer que los jubilados queden afectados por su plan de ajuste fiscal. “¿Por qué el PRO y la Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Toto Caputo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados y es lo que no quiere el señor Caputo”, comenzó la líder de la CC en la red social X.

“Lo que Caputo y compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de los jubilados. Felicitaciones, Caputo y la casta económica están primero en el ranking de inmoralidad e injusticia. No mientan más.”, siguió.

En ese sentido, lanzó contra el Ministro: “Del relato kirchnerista al relato caputista. Lo único que en esta vida no se puede ser es imbécil, es decir, privado de entendimiento, en eso consiste ser libre”.

Y cerró con una advertencia: “Felicitaciones a los diputados de la CC que iban a proponer la fórmula. Igualmente saldrá en marzo por decisión unánime del Congreso”.

