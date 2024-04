Paula Oliveto dio detalles del inédito episodio en la Comisión de Juicio Político de Diputados

Escuchar

Tras el escándalo que se desató en la Comisión de Juicio Político luego de que se designara a la libertaria Marcela Pagano como presidenta y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la desconociera, la vicepresidenta electa de la comisión Paula Oliveto -de la Coalición Cívica (CC)- dio detalles del polémico episodio que desató la interna en La Libertad Avanza (LLA) y que terminó con la expulsión de Oscar Zago como jefe del bloque libertario. “Nos cortaron la luz y la transmisión”, aseguró Oliveto.

“Por una pelea interna se tensaron las instituciones y la conformación de una comisión clave. Nos cortaron la luz y la transmisión”, contó Oliveto sobre el inédito episodio. En una entrevista para Splendid 990, la legisladora de la CC dijo que la conformación de la comisión era clave pero consistía en “un trámite”.

En ese sentido, Oliveto explicó que a las 10.59 -un minuto antes de que comience- llegó un mail del presidente de la Cámara baja pidiendo levantar la sesión en comisión. “Cuando llegamos a la reunión, estaban los diputados de LLA, para nosotros el mail no tenía validez, a parte cuando se llega al número [de presentes], se avanza”, aseguró. Fue tras ello que dijo que corría la voz de que fue el propio presidente Javier Milei el que postuló a la diputada Pagano para estar al mando de la comisión.

“Zago dijo que sigamos. No hay antecedente que el presidente de la Cámara de de baja una reunión porque no le gusta alguien. Los de Unión por la Patria (UP), unos vivos, dijeron que si LLA no se ponía de acuerdo, al presidente [de la comisión] lo iban a poner ellos”, agregó Oliveto.

Paula Oliveto, diputada.

Y siguió: “Yo no podía creer lo que veía. Fue la sensación de, ¿en dónde estoy? Me quiero ir. Nos cortaron la luz y la transmisión. Los diputados estábamos en los pasillos, el ascensor y mismo en la sesión cuando llegó el mail de la suspensión”.

Asimismo, apuntó contra la interna que se desató dentro del oficialismo y que terminó con la expulsión de Zago como jefe del bloque libertario. “En la Av. 9 de Julio estaban pasando cosas [protestas de organizaciones sociales] y nosotros discutiendo esa pavada. Fue tirarse un tiro en los pies, innecesario” , sostuvo la legisladora.

Ante la consulta de si la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quería que se designe al diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en lugar de Pagano, Oliveto respondió: “No se puede designar a alguien que no está dentro de la comisión. Benegas Lynch no tendría que estar”.

Luego, continuó con las críticas hacia la interna libertaria: “Esa gente cree que está en una asamblea universitaria. Fue una cosa violenta y vulgar. No tienen el aplomo para estar ahí. Descuidaron a su propio Presidente”.

Una vez más, Oliveto calificó de “grave” que se haya cotado la transmisión en vivo de la sesión. “Es grave haber cortado la transmisión, muy grave”, dijo, y cerró: “Nosotros no queremos escalar esto, tenemos otro tema del que ocuparnos que la pavada de ellos”.

LA NACION