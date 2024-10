La concejala acusada por Mayra Mendoza defendió a los libertarios de la Universidad de Quilmes

Escuchar

La concejala libertaria acusada por la intendenta Mayra Mendoza defendió este jueves a los libertarios involucrados en los incidentes con otras agrupaciones estudiantiles en la Universidad de Quilmes (UNQ), en medio del conflicto universitario con el gobierno de Javier Milei que derivó en tomas en instituciones públicas. La señalada por la intendenta del municipio y por el rector de la casa de estudios quilmeña, Alfredo Alonso, es Estefanía Albasetti, de La Libertad Avanza (LLA), quien aseguró que los que iniciaron el altercado son parte de la universidad, y que las agrupaciones de izquierda y radicales “están buscando un muerto”.

“Los chicos que fueron son estudiantes, pero fueron acompañados por estudiantes de otras universidades. Fueron 100 personas golpeando contra 20 chicos que querían tomar la palabra. Los que agredieron fueron los estudiantes de Izquierda y Franja Morada, que se les fueron encima a pegarles a los chicos que querían tomar la palabra, que salieron a exponer lo que viven a diario”, expresó Albasetti en una entrevista para Radio con vos.

En ese marco, apuntó contra la concejala de la Unión Cívica Radical Daniela Ferreyra. “Empezó a gritar para que los pibes se fueran en contra de los libertarios. Yo veo personas grandes, profesionales y con función pública que están metidos en la universidad, con el pretexto de querer seguir estudiando eternamente para controlar el centro de estudiantes. Lo único que hacen es generar que pibes se peleen con pibes. Esta concejala hostiga diariamente a pibes que tienen 10 o 15 años menos que ellos”, aseguró luego la funcionaria.

Tras ello, dio su versión de lo que sucedió en la UNQ el lunes por la tarde. “Estudiantes habían sido invitados a la asamblea, se piensa que fue una trampa. Y los acompañaron chicos de otras universidades porque les pegan. Los universitarios inscriptos en la UNQ pegaron desmedidamente y como salvajes a los pibes que estaban solamente hablando. ¿Hay que presentar constancia de alumno regular para poder golpear?”, dijo con intención de desmentir al rector, que había insistido en que aquellos que iniciaron los incidentes fueron “personas ajenas a la institución”.

“Los chicos entraron pacíficamente a tomar la palabra para frenar el nivel de violencia que están recibiendo los que piensan diferente y se comen una trompada. Algún chico va a terminar muy mal si esto sigue así”, sumó la integrante del Concejo Deliberante de Quilmes.

Que se sepa lo que son éstos mierdas!!!

Zurdos atacaron, golpearon y lastimaron a libertarios en la @UNQoficial que solamente estaban exponiendo su punto de vista! BASTA!!!!! DELINCUENTES!!!! pic.twitter.com/ngWdb8MR3H — Estefanía Albasetti (@Estefa_Quilmes) October 14, 2024

Sus dichas llegan luego de que la intendenta del municipio, Mayra Mendoza, señalara esta semana a la concejala libertaria por el comienzo de las agresiones. “Tiene muchos planteos dentro del Concejo Deliberante que son completamente antidemocráticos, reivindica a la dictadura, es misógina con el resto de las mujeres. Es preocupación de todos cómo se manifiesta y la violencia con la que se expresó en estos 10 meses de gobierno”, dijo la mandataria municipal en una entrevista radial.

Tras ello, en otro tramo del diálogo, Albasetti fue consultada por algunos de sus mensajes en redes sociales. “Esto son los zurdos de mierdaaaa!!! Esto son!!!!! Y hablan de amor! Hijos de re mil put@!!!!! Esto pasa en la UNQ”, fue uno de sus tuits y lo que dijo al respecto fue: “Revivo el estrés y el miedo que viví en el momento que recibí los videos de los chicos que estaban siendo agredidos y lastimados. Reaccioné como una madre. Estos chicos tienen 10 o 15 años menos que yo y me vengo a enterar a la distancia, porque yo estaba en Capital, me llegaron estos videos y vi que la que comenzó con toda la agresión es una funcionaria pública de Quilmes [por Ferreyra]”.

Ésto son los zurdos de mierdaaaa!!! Ésto son!!!!!

Y hablan de amor! Hijos de re mil put@!!!!! Ésto pasa en la @UNQoficial pic.twitter.com/8Emt660sxC — Estefanía Albasetti (@Estefa_Quilmes) October 14, 2024

Luego habló de otra de sus publicaciones, del 25 de septiembre, que fue eliminada por violar las normas de la red social X y que decía: “No lleven niños porque vamos a repartir palos y gas pimienta” en referencia a la marcha universitaria del 2 de octubre. “Me molesta mucho que lleven a los chicos como escudo humano. Soy mamá y maestra de primaria, conozco la dinámica de estos grupos. Yo avalo el accionar policial cuando se defiende a los ciudadanos de bien. Me molesta que la Policía tenga que esquivar a las criaturas que las propias madres ponen adelante. Este tuit lo sacaron de contexto y le taparon la fecha para que pareciera que yo quería que los universitarios llevaran gas pimienta a las universidades”, sostuvo.

“Los términos que utilicé en ese momento no fueron los mejores. No me siento orgullosa de la manera en la que me expresé verbalmente respecto de los violentos y agresivos. Es un poco difícil poner el foco sobre la víctima de, a ver cómo te defendiste, ¿por qué no empezar a poner el foco sobre los victimarios?”, indicó.

El mensaje de Albasetti por la marcha universitaria.

Por otro lado, aseguró que no justifica al joven que fue visto con un gas pimienta, asociado a los libertarios. “Este chico es un activista independiente. No pertenece a mi esquema político. Desconozco por qué tenía un gas pimienta, ningún civil debe tener eso. Lo vi el día de los incidentes cuando estaba en el hospital en silla de ruedas. Los chicos que son orgánicos al partido jamás agredirían porque nuestro primer valor es el principio de no agresión. Nosotros nos comunicamos verbalmente y consideramos injustificable que se le pegue a una persona por querer hablar, como pasó en muchas universidades de la provincia”, marcó.

Además, al final de la entrevista comenzó a hablar del movimiento de izquierda, en alusión a varios de sus mensajes en que califica a sus integrantes como “zurdos de mierda”. “No vamos a decir que la violencia empezó cuando se los empezó a calificar de lacras, porque son unas lacras violentas, merecen el juicio social por la cantidad de muertes que han generado en la historia y por las que siguen generando. Los zurdos de mierda son violencia y muerte, y se merecen ser señalados por el daño que han hecho en la historia. No son amor ni paz, son violencia y muerte”, aseveró.

Finalmente, indicó que las agrupaciones de izquierda y Franja Morada “están buscando un muerto” a raíz de los incidentes del lunes. “Todavía no mataron a nadie. Pero siguen repartiendo piedras. ¿Tenemos que esperar un muerto? ¿Quieren un muerto para que podamos decir que son asesinos? Es potencialmente un asesino una persona que es capaz de semejante cosa. Y no voy a esperar que haya un muerto para decir esto. Repudiemos a los agresores antes de que se conviertan en asesinos”, advirtió.

LA NACION