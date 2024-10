Interna del PJ | La apoderada de Cristina advirtió a Kicillof: “Espero que reflexione”

Escuchar

En el Día de la Lealtad peronista, en el que el Partido Justicialista (PJ) atraviesa momentos de altísima tensión y se encamina -al menos de momento- a una interna para definir a su próximo titular, la apoderada de Cristina Kirchner, la senadora bonaerense Teresa García, cargó contra el gobernador Axel Kicillof.

Primero, dijo que “asombra y duele” que el mandatario todavía no se haya expresado a favor de la candidatura de la expresidenta por sobre la del riojano Ricardo Quintela. Pero no fue solo eso. También consideró que las discusiones que se están dando son “berretas” y le advirtió a Kicillof que debería reflexionar y no dejarse llevar por las expresiones de algunos dirigentes que tiene alrededor. Sonó un dardo al ministro excamporista Andrés “Cuervo” Larroque.

Mientras dijo desconocer si Cristina Kirchner y Kicillof se encontraron el martes por la tarde -en medio del hermetismo y las versiones cruzadas que surgieron al respecto-, García sostuvo que al menos ella esperaba que el gobernador se pronunciara en favor de la expresidenta. “De esto [la postulación de la exvice] hace más de una semana y me parece que alguien que es del espacio propio, que tiene y ha tenido una relación muy cercana, muy parte de Cristina, debería pronunciarse , esa es mi opinión. La verdad es que asombra que no se pronuncie , a mí me asombra. D uele un poco el no pronunciamiento . Es un momento muy difícil para todo el país, también para la provincia de Buenos Aires, y es donde tendría que tener Cristina todo el acompañamiento de los dirigentes”, indicó en AM 750.

Además García, que en su momento fue ministra de Gobierno de la gestión bonaerense, indicó: “La discusión me parece muy menor, muy berreta, perdónenme el término. Es [sobre] quién maneja la lapicera el año que viene , la verdad es que ante la situación que tenemos con la sociedad parece una burla decir esto”. De esta forma confirmó que existe una puja entre el sector de Kicillof y el que comanda el diputado nacional Máximo Kirchner en base a quién tendrá poder para el cierre de listas del año próximo en la provincia de Buenos Aires.

“Yo espero que Axel reflexione , que mire la realidad desde otro lugar. Uno le tiene aprecio, trabajamos en el Senado para él”, comentó la apoderada cristinista, quien envió un dardo al entorno del gobernador: “Estimo que debe haber algunos dirigentes alrededor que no son la mejor compañía para esta decisión. Espero que él reflexione”. Entre el núcleo que apoya un proyecto encabezado por Kicillof con miras a 2027 está no solo Larroque, sino también otros dirigentes que tienen altísimas tensiones con Cristina Kirchner y con La Cámpora, como el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un ex Instituto Patria.

Convencida de que el camino hacia la renovación en el PJ “se embarró”, García comentó que “apareció” la candidatura de Quintela, que no respetó su palabra de bajarse si Cristina Kirchner se presentaba. El gobernador riojano, por su parte, alega que él estaba en carrera hace rato y sufrió una irrupción sorpresiva de la exvice.

“Después empezaron a aparecer otros personajes y dirigentes que, creo yo, los moviliza mucho el enojo, el odio, y no es bueno esto para el peronismo. Cristina es la que mejor expresa hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que discutir... porque la verdad es que tener un partido ensamblado para que no discuta nada y no sea la base del futuro, que es la elección de medio término de 2027, no tiene sentido”, analizó García, quien aseguró que firmó avales para la postulación de la antes presidenta hasta “altas horas de la noche”.

“Hemos pedido las urnas, los instrumentos que necesitamos para llevar adelante una elección; una elección no deseada , muy tensionada, muy, muy. Uno la ve muy forzada a esta elección. Con dirigentes que apoyan pero no apoyan, que dicen pero no dicen. Esto es lo que expresa el desorden del peronismo. Y de acá hacia adelante hay que andar por un camino que sea muy de cara a la sociedad y explicando lo que vamos a hacer”, indicó.

Fernández Sagasti, en la misma línea

Más tarde siguieron las declaraciones de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, de lo más cercano a Cristina Kirchner. “El silencio de Axel es doloroso. Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy en el el Día de la Lealtad esa situación es dolorosa”, planteó la legisladora mendocina, quien deslizó que “en algo raro están” los que tienen dudas sobre la “ascendencia” de la exvice.

“Un gobernador no tiene que ser el que presida el PJ, ellos tienen que abocarse a cuidar los pocos territorios que le quedaron al peronismo conduciendo en las provincias. El gobernador de La Rioja desde que gobierna Milei tiene serios problemas en su gestión, no creo que pueda hacerse cargo de estar permanentemente atendiendo a los compañeros de todas las provincias. No es estratégico, ni táctico, ni lógico”, indicó Fernández Sagasti, en tanto, sobre Quintela.

