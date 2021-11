La conversación de Leandro Santoro con su hija que le hizo replantear el consumo de carne

El primer candidato a diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, admitió que podría dejar de comer asado en el futuro. El postulante puso en duda sus hábitos alimenticios en medio de las nuevas tendencias sociales, aunque sostuvo que es complejo para que se masifique.

“Yo creo honestamente que la humanidad va a ir hacia otras formas de alimentación. Y que seguramente dentro de 100 años vamos a decir: “Mirá lo que eran estos tipos que comían animales. Que mataban chanchos y vacas, y los ponían a la parrilla”, afirmó.

El legislador kirchnerista se refirió al consumo de carne en una entrevista que concedió a FM Nacional Rock. Mientras se desarrolla la Conferencia del Cambio Climático en Glasgow, el dirigente dio su impresión sobre los movimientos que promocionan una alimentación sin carne.

“Creo que hay muchas cosas que nosotros hacemos que más adelante nos van a parecer impensadas. Por ejemplo: comer animales”, reflexionó Santoro.

Y amplió: “A mí me encanta comer asados, pero cuando lo pienso y mi hija de 15 años me increpa sobre si es justo o no es justo comer animales, porque me dice que son seres sintientes y que el chancho es un animal muy inteligente y que siente, y que la vaca lo mismo, me pone en una duda”.

En esa línea, Santoro consideró cierta la posibilidad de un cambio radical en la alimentación humana. “Ahora nos parece un delirio porque para nosotros comer un asado es fundamental. Pero creo eso”, agregó.

La extensión de la ganadería forma parte de los debates dentro del Frente de Todos. El Ministerio de Ambiente, conducido por Juan Cabandie, propuso achicar el stock del ganado vacuno como una forma de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y colaborar en la lucha contra el cambio climático. La postura, no obstante, genera rechazos en la industria.

La propuesta de Cabandie repercute en la producción de carne. No solo se trata de un hábito alimenticio muy arraigado en la cultura argentina. La ganadería es, además, una de las actividades más desarrolladas en el entramado productivo argentino. Y los precios del sector obsesionan al Gobierno.

Alberto Fernández tomó a la agenda climática como uno de sus ejes discursivos. En la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en Glasgow, Fernández manifestó el compromiso del país en adherir a las acciones necesarias para enfrentar el calentamiento global. En efecto, habló de canjear “deuda por acción climática”.