La Corte Suprema convocó a conjueces para tratar un planteo vinculado a su fallo sobre la ley de tierras

La Corte Suprema de Justicia convocará a dos conjueces -que se elegirán hoy por sorteo- para tratar un planteo vinculado a su fallo sobre la ley de tierras, sentencia que la semana pasada provocó que ya no haya límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

El caso que tiene para resolver ahora la Corte es una “aclaratoria” presentada por una asociación ambientalista que defiende la ley de tierras y quiere que le precisen si el fallo del máximo tribunal de la semana pasada alcanza también al amparo presentado por ella o no.

Se trata de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo.

La Cámara Federal de La Plata hizo lugar, en 2024, al pedido del Cecim y declaró la inconstitucionalidad del decreto de Milei, pero aquel fallo fue revocado el martes pasado por la Corte, que por unanimidad entendió que el Cecim no estaba legitimado para hacer ese planteo judicial. Ahora, Árbol de Pié pidió que se aclare si, tras lo resuelto por el máximo tribunal, su amparo puede seguir adelante.

La Corte debe decidir qué trámite le da a este caso tras el pedido de aclaratoria. Una opción es devolver el expediente a la Cámara de La Plata, para que sea ella la que determine el curso a seguir por el amparo de la asociación ambientalista. Está claro que los jueces de la Corte no se pusieron de acuerdo y, por eso, hoy, a las 16, sortearán entre los presidentes de las cámaras federales a dos conjueces que se sumen para tomar la decisión.

La resolución de hoy de la Corte dice: “Por disposición del Tribunal y de conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 22, primer párrafo, del decreto-ley 1285/58 (texto según art. 1° de la ley 23.498) y 3°, último párrafo, de la ley 26.183, corresponde integrar esta Corte Suprema con dos (2) conjueces a fin de lograr el número necesario para fallar".

“A esos efectos -añade-, se celebrará una audiencia el día martes 6 de octubre del corriente año a las 16:30 hs en el ámbito de esta Secretaría Judicial nro. 4, en la que se procederá a sortear dos (2) conjueces entre los señores presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias.”

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