La Corte Suprema rechazó un recurso de Milei y cerró la demanda que le hizo al periodista Carlos Pagni

La Corte Suprema de Justicia dio por concluida la querella por calumnias e injurias que el presidente Javier Milei había promovido contra el columnista de LA NACION Carlos Pagni, a quien acusó de haberlo comparado con Adolf Hitler.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el abogado del Presidente, Francisco Oneto, y así quedó firme la desestimación de la causa por inexistencia de delito.

La decisión se fundó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte Suprema rechazar un recurso sin dar mayores explicaciones.

La Corte Suprema, además, intimó a Milei a efectuar dentro de cinco días el depósito que exige el artículo 286 para las quejas rechazadas, bajo apercibimiento de ejecución.

Lorenzetti agregó un voto propio donde advirtió que rechazar un recurso por el artículo 280 “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.

Con este fallo, la querella del Presidente agotó las instancias judiciales donde habían rechazado su pretensión.

El presidente querelló a Pagni por la columna que hizo en su programa de LN+, Odisea Argentina, el 28 de abril de 2025.

Allí, el periodista habló del libro A treinta días del poder, del historiador Henry Ashby Turner, sobre el ascenso del nazismo y reflexionó sobre los riesgos de ciertas formas de comunicación política.

El 9 de mayo de 2025, Milei denunció a Pagni en Comodoro Py, el mismo día en que querelló también a Viviana Canosa y a Ari Lijalad.

Viviana Canosa

El Presidente argumentó que el periodista le había atribuido “las mismas conductas” que Hitler para llegar al poder y que su columna buscaba inducir “una comparación insidiosa” entre el dictador y su persona.

La denuncia incluía, además, una supuesta cita textual de Pagni que el periodista nunca pronunció. Pagni dijo “la incomunicación genera caos, engendra monstruos” y que lo que más convoca es “el odio, la bronca, la furia, el ir contra algo, no a favor de algo”.

En su defensa, Pagni dijo en la causa que “el hecho que le adjudica Milei no existió”, porque “no dijo lo que se le atribuye”.

El caso recayó por sorteo en el juzgado de Daniel Rafecas.

El fiscal Ramiro González dictaminó que no había delito de acción pública y, en junio de 2025, Rafecas desestimó la querella por inexistencia de delito.

Concluyó el juez que la comparación que Milei denunciaba no existió y que las expresiones de Pagni eran un análisis político sobre temas de interés público, amparado por la libertad de prensa.

En julio de 2025, el camarista Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, confirmó esa decisión. Dijo comprender el malestar que el editorial pudo causarle al presidente, pero sostuvo que las opiniones no son delito porque se referían a asuntos de interés público.

En agosto de 2025, la Sala IV de Casación, con los votos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, hizo lugar a la queja del abogado al considerar que se había incurrido en un exceso de rigor formal, aunque aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo. A pedido del Presidente, el tribunal convocó a una audiencia de conciliación para el 25 de septiembre.

El 3 de octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de Borinsky, Hornos y Javier Carbajo, rechazó por unanimidad el recurso de casación.

Hornos sostuvo que la libertad de expresión goza de “una tutela reforzada” cuando se ejerce sobre cuestiones de interés público y que se trata de una “libertad preferida”.

Borinsky la definió como “piedra angular del sistema democrático” y recordó que los funcionarios deben tolerar un umbral más alto de crítica.

Si bien calificó las comparaciones con el nazismo como un “exceso retórico”, concluyó que no constituían delito y el juez Carbajo adhirió.

En noviembre de 2025, la misma sala declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que Milei buscaba llegar a la Corte. El abogado de Milei, Oneto, acudió entonces en queja ante la Corte Suprema, que hoy rechazó ese intento.

Aún con este caso abierto, en abril pasado Milei llamó a Pagni “delincuente”. Fue por un error cometido por Pagni cuando comentaba en otro editorial un gráfico sobre salarios. Tomó enero de 2023 como inicio del gobierno de Milei, cuando el punto correcto era diciembre de 2023.

Luego el programa reconoció el error en un comunicado, pero mantuvo el fondo con datos del INDEC.

Milei denunció en su presidencia a varios periodistas. La denuncia contra Lijalad también fue desestimada por Rafecas y la Sala I de Casación dejó firme su cierre. En cambio, la querella contra Julia Mengolini sigue en pie: la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y Casación declaró inadmisible el recurso de la periodista, lo que habilitó el avance del juicio.

Por el contrario, en febrero la Sala III de Casación confirmó el sobreseimiento de Milei en la querella por injurias que le había iniciado Jorge Fontevecchia.