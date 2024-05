La diputada Daiana Fernández Molero reaccionó a una interrupción de Myriam Bregman: “Nunca van a ser gobierno”

Escuchar

La diputada de Pro Daiana Fernández Molero cruzó a la legisladora del Frente de Izquierda (FIT-U) Myriam Bregman durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando se trataba el capítulo de jubilaciones y pensiones.

El tenso episodio comenzó cuando el presidente de la comisión, José Luis Espert, le cedió la palabra a Molero. “Lo primero que quiero decir es que no estoy llorando, tengo una afección en los ojos, aunque viendo el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) uno tendría ganas de llorar porque hay unas estimaciones de costo fiscal que son preocupantes”, aclaró primero la diputada, y luego hizo una ironía.

“Los puntos centrales que quiero hacer en mi intervención son dos”, continuó luego. Fue en ese momento en el que Bregman la interrumpió por fuera del micrófono y a lo lejos. “¿Llorás por los jubilados?”, se alcanza a oír en la transmisión de Diputados TV.

Tras ello, Molero le respondió tajante: “No, lloro por tu proyecto [de jubilaciones] de populismo que tiene 18 puntos del PBI. Lloro por tu irresponsabilidad, pero como son dos votos sé que no va a llegar a nada, pero son 18 puntos del PBI”.

Mientras Bregman continuaba interrumpiendo, la diputada de Pro redobló la apuesta: “A usted no le estoy hablando porque nunca va a ser gobierno, porque no manejó ni una fotocopiadora en el centro de estudiantes. Si hubiese manejado una fotocopiadora por lo menos tendría algún contexto de restricción presupuestaria, que no tiene”.

Luego, Espert intervino para que Bregman no continúe interrumpiendo. “Cuando tenga el uso de la palabra puede hablar, como habitualmente ocurre, ahora no”.

En comisión de Presupuesto resalté la necesidad de tener legisladores responsables. A veces el Congreso actúa en el mundo de los deseos y se olvida de que papá Noel no existe. EL FIT presentó un proyecto con un costo de 20 puntos del PBI🤯. Sale 🧵 pic.twitter.com/Y17TFH3HaD — Daiana Fernandez Molero (@daianamol) May 9, 2024

Molero afirmó en su alocución que el Frente de Izquierda presentó un proyecto para jubilaciones y pensiones que representaría 20 puntos del PBI. “La OPC estimo que el costo fiscal del proyecto de movilidad jubilatoria del FIT es de 21,5% puntos del PBI. Para financiarlo proponen más impuestos al trabajo. Ponen cepos al trabajo en formal para aumentar las jubilaciones, ojalá fuera chiste”, escribió luego la diputada.

LA NACION

