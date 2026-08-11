La diputada libertaria Virginia Gallardo repartió juguetes en el Garrahan, pese al viejo conflicto entre el Gobierno y el hospital

En la antesala del Día del Niño, la diputada nacional Virginia Gallardo (La Libertad Avanza) repartió juguetes en el Hospital Garrahan, disfrazada, con peluca de colores y maquillaje artístico.

Su presencia en el centro pediátrico contrasta con el conflicto que el gobierno de Javier Milei mantuvo durante el último año y medio con el hospital por reclamos salariales y presupuestarios.

“Gracias por estar cuando más importa. Por cada vida que cuidás, por cada familia que acompañás y por cada esperanza que ayudás a mantener encendida”, escribió la legisladora oficialista al difundir la recorrida en sus redes.

Gallardo, que cuenta con una larga trayectoria como bailarina y vedette, elogió la calidad del hospital, al que calificó de “orgullo argentino”, y agradeció que la institución lleve “la excelencia de nuestra salud pediátrica a toda Latinoamérica”.

El video que publicó en sus redes la muestra posando con el hospital de fondo, viajando en un colectivo decorado con globos con luces, abrazando a los chicos y entregando los regalos.

Según confió Gallardo a LA NACION, la idea nació de la propuesta de una marca que, en función de su llegada en redes sociales (cuenta con 2,9 millones de seguidores en Instagram, 1,3 millones en X y 396.100 en TikTok), le ofreció juguetes para su hija con motivo del Día del Niño. La diputada propuso donarlos y consultó al Garrahan si era posible concretar la entrega.

Virginia Gallardo cuenta con 2,9 millones de seguidores en Instagram, 1,3 millones en X y 396.100 en TikTok, las tres plataformas en las que publicó en video en el Garrahan Captura

“Comenté que no era político y que me disfrazaría para no generar posibles incomodidades a nadie”, explicó Gallardo.

Enseguida, agregó: “Son mis redes sociales de uso personal. Trato de separar mi cargo de lo que soy como persona, aunque entiendo que es inevitable”.

También aseguró que no hubo repercusiones de funcionarios ni legisladores, y que la colaboración de las marcas involucradas –el colectivo, los juguetes y el maquillaje– fue enteramente un “canje”. Es decir, no percibió ingresos por la actividad.

No es la primera vez que la diputada organiza este tipo de encuentros. Antes del Mundial de fútbol 2026, por ejemplo, publicó un video bailando y disfrazada de Lionel Messi en Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes –la provincia que representa en el Congreso– que nuclea a equipos infantiles de distintos barrios.

La diputada libertaria Virginia Gallardo bailó y se disfrazó de Messi para “palpitar” el Mundial

“Si Dios quiere, seguiré haciéndolos”, dijo sobre este tipo de jornadas.

El conflicto entre el Gobierno y el Garrahan

La visita de la diputada oficialista tiene como telón de fondo el conflicto que el gobierno nacional mantuvo con el hospital durante 2025, motivado por los salarios del personal, los paros de los médicos y la ley de emergencia pediátrica apoyada por la oposición.

La disputa se remonta a mayo de 2025, cuando los profesionales del hospital denunciaron falta de presupuesto, sueldos congelados y un consecuente éxodo de médicos, lo que derivó en un paro de 72 horas. El Gobierno respondió que el hospital no estaba desfinanciado y atribuyó el problema a un exceso de personal administrativo en relación con la planta médica.

Los residentes reclamaban entonces por salarios estancados en $797.061 para jornadas de más de 60 horas semanales. Días después del paro, el Ejecutivo elevó ese sueldo a $1.300.000.

Los profesionales del Hospital Garrahan protestaron a lo largo de 2025 en reclamo de un mayor presupuesto y salarios Fabián Marelli

Mientras en el hospital continuaban las huelgas y movilizaciones, el enfrentamiento llegó al Congreso. Entre julio y agosto, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron por amplias mayorías una ley que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y obligaba al Poder Ejecutivo a aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Garrahan. En septiembre, el Presidente vetó esa ley.

Días después, el Consejo de Administración del hospital anunció un “complemento mensual” de $450.000 para el personal de asistencia y de $350.000 para el administrativo.

Concentración de trabajadores del Hospital Garrahan en Plaza de Mayo Santiago Filipuzzi

Entre septiembre y octubre, ambas cámaras en el Congreso rechazaron el veto e insistieron con la ley, lo que obligó al Gobierno a promulgarla. Aun así, el Ejecutivo postergó su aplicación efectiva a la espera de que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

En octubre pasado, además, el Gobierno anunció un aumento del 60% para los trabajadores del hospital, enmarcado en un “proceso de orden, transparencia y eficiencia”, que se sumó a los bonos de $350.000 y $450.000.

Este año, el Gobierno exhibió la renovación de equipamiento en el hospital y calificó las protestas del año anterior como parte de una “operación electoral”.

Ante la consulta de este medio sobre si hoy la ley de emergencia pediátrica está siendo aplicada, desde el Ministerio de Salud dijeron: “El hospital está haciendo un plan de obras inédito en su historia. Lo que demuestra que toda la ley fue simplemente una puesta política”.