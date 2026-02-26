LA NACION

El Gobierno mostró nuevas camas en el Garrahan, negó desfinanciamiento y habló de “operación electoral”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó el nuevo equipamiento en medio de un fuerte conflicto sindical; el anuncio coincide con un fallo judicial que frenó despidos de trabajadores y una convocatoria a un “abrazo” al hospital para este jueves

En medio de un clima de tensión por los reclamos salariales y las denuncias de recortes en el sector salud, el Gobierno nacional salió hoy al cruce de las críticas con una fuerte señal política dirigida al Hospital Garrahan. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Casa Rosada mostró la renovación de equipamiento en el centro asistencial y calificó las protestas como parte de una “operación electoral”.

“El Hospital Garrahan crece: aquí están las nuevas camas y el equipamiento que ya está al servicio de los chicos. El dinero de los contribuyentes ahora va a donde tiene que ir y no a financiar cajas políticas o privilegios sindicales”, sentenció Adorni en su cuenta de X (ex Twitter).

Según informó el Gobierno recientemente, entre las acciones se incluye la adquisición de 310 camas hospitalarias nuevas, de las cuales 42 ya arribaron y se prevé que la totalidad esté disponible en las próximas semanas. El recambio responde a la necesidad de reemplazar unidades con más de 10 años de antigüedad.

Actualmente, el hospital dispone de 587 camas. El proceso de adquisición se realizó mediante licitación pública, cuyos sobres se abrieron en diciembre. Diez empresas se presentaron a la licitación, tras una serie de 29 ofertas en total. La inversión en este caso fue de 1.453 millones de pesos.

En esta línea el director médico ejecutivo del hospital Garrahan, doctor Mariano Pirozzo se refirió al plan de equipamiento: “Estamos cambiando el parque de camas en un 80% y es parte de un plan de inversión multimillonario. Muchas de las camas que se están usando actualmente son de la década del ’80. Estamos invirtiendo 35 mil millones de pesos” afirmó en declaraciones con Radio Mitre.

En una de las habitaciones de la sala CIM 42, convive una de las nuevas camas con una antigua cuna
En una de las habitaciones de la sala CIM 42, convive una de las nuevas camas con una antigua cunaFabiola Czubaj

La ofensiva comunicacional del oficialismo ocurre apenas horas después de que la Justicia Laboral dictara una medida cautelar que frena los despidos de trabajadores del hospital. El fallo ordena la reinstalación de empleados que habían sido desvinculados en el marco de las auditorías y recortes impulsados por la nueva gestión.

El 6 de febrero, con camilleros, enfermeros y médicos se montó un operativo para reemplazar una primera tanda de 42 camas en dos salas de cuidados intermedios y moderados
El 6 de febrero, con camilleros, enfermeros y médicos se montó un operativo para reemplazar una primera tanda de 42 camas en dos salas de cuidados intermedios y moderadosGentileza Hospital Garrahan

Por otra parte, los trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la junta interna de ATE convocaron para este jueves una conferencia de prensa y a un “abrazo simbólico” a la institución.

