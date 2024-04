La diputada Santillán criticó a Lousteau por votar el aumento de sueldo en el Senado

Escuchar

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán fustigó este sábado al senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau por votar tímidamente a favor el aumento de sueldo para los integrantes de la Cámara alta el pasado jueves. “Le da hasta cringe y lo hace igual”, lanzó.

Luego de calificar como “bochornosa” la votación a mano alzada y sin debate del aumento de las dietas de los senadores, criticó el voto de Lousteau, que apenas levantó su mano en el recinto para mostrarse a favor del proyecto en contraposición a sus pares que se habían manifestado con claridad y causó polémica. “Es triste, sabe que está mal y le da hasta cringe y lo hace igual”, aseguró en diálogo con radio Delta, utilizando un típico término que significa vergüenza ajena.

Tras ello, agregó: “Desde que quiso ser jefe de Gobierno, ha perdido todo en lo que compitió. No debería darle vergüenza levantar la mano porque la gente no lo quiere, así que no tiene que preocuparse tanto de cómo queda frente a la sociedad”.

Además, sostuvo que la aprobación de ese proyecto “es un punto a favor para el presidente Javier Milei” porque “pudo poner un espejo en el Senado, mostrando de qué lado están los políticos”.

“Es escandaloso y obsceno”, aseveró, para luego agregar: “Pro no votó y LLA tampoco y todo lo que quedó expuesto es el kirchnerismo, que lo vamos a sacar de a poco en elecciones parlamentarias. Acordaron antes lo que iba a suceder”.

La explicación de Lousteau

Lousteau defendió esta semana su voto a favor de aumentar el sueldo de los senadores. El presidente del radicalismo a nivel nacional aseguró que cuando se vota a mano alzada es “porque hubo un consenso previo a la labor parlamentaria”.

“Yo estaba hablando con Guadalupe [Tagliaferri]”, explicó Lousteau la secuencia de su voto que quedó registrada por la transmisión. “Cuando no se vota con nombre y apellido, es porque hubo un consenso previo en labor parlamentaria. Se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Estaba acordado. Uno de La Libertad Avanza (LLA) firmó el proyecto, que tiene que saber hasta de qué se trata”, marcó el senador en una entrevista para Radio con Vos.

Luego, continuó: “Cuando votamos sin identificarnos si no querés votar, tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’ o ‘quiero abstenerme’ o pedir permiso. Y nadie hizo eso. Fue acordado previamente por todos. Yo no hago nada disimulado”.

Lousteau y Tagliaferri. Fabián Marelli

Asimismo, puso en duda a aquellos senadores que aseguraron no cobrarán el aumento. “Algunos dicen que van a renunciar (al incremento), pero no se puede. ¿Lo van a donar? Ya lo explicó [la vicepresidenta Victoria] Villarruel y todos los que saben la práctica legislativa”, sostuvo.

Más tarde, Lousteau volvió a defender lo ocurrido en la sesión. “El proyecto [de incremento de dietas] lo firmaron todos los bloques y lo trabajaron. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del Presidente, la tercera parte que [el vocero presidencial, Manuel] Adorni, menos que los directores nacionales”, argumentó y sumó: “No me parece bien que el vocero gane tres veces más que un senador, que los tuiteros nombrados ganen más que un senador”.

Para insistir en su postura, el radical dijo que las dietas estaban atadas a las paritarias de los empleados del Congreso. “Las categorías más altas del Senado cobraban más que los senadores. Y [ayer] se generó un revuelo. Hay una suerte de hipocresía cada vez que hay un aumento”, continuó.

LA NACION